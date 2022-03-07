台中惡火！1樓堆雜物　鄰居怨「無法從自家進出」：還爬滿肥大老鼠

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中市中區興中街一棟集合式住宅6日下午一場惡火，釀成6死6傷慘劇。據悉，大樓7層樓裡共塞進41間套房，加上莊姓女房東平時愛撿回收、堆積雜物，導致逃生通道嚴重受阻，才釀成悲劇。另外，還有鄰居表示，因為一樓根本無法通行，住戶甚至還得從旁邊的通道繞路回家，現場還常常能看到肥大老鼠到處竄，讓鄰居相當頭痛。

▲台中火警，現場堆滿雜物，住戶只能繞道回家 。（圖／記者游瓊華翻攝）

這場火警發生在6日下午4時30分，大樓竄出火光，火勢一發不可收拾，還有住戶站上鐵窗求生，甚至還有人因不耐高溫從6樓墜下，所幸摔在一輛白色轎車車頂，撿回一命。

據了解，該大樓的莊姓女房東喜愛囤積雜物，一樓堆滿許多物品，環保局還曾為次上門稽查，要求清理，而現場畫面事後曝光，只見一樓通道兩邊堆滿雜物，包括床墊、各式櫥櫃、冰箱等，可以通行的走道幾乎只剩下窄窄的50公分寬，畫面相當誇張。

另外，還有鄰居表示，因為一樓根本無法通行，住戶都還得從旁邊的通道進入大樓，完全無法從自家大門進出，而誇張的是，還常常看到肥大老鼠四處亂竄，噁心環境也讓鄰居相當頭痛。

▲住戶表示，因為一樓通道堆滿雜物，害得他們都只能繞路回家，無法從自家門口進出。（圖／記者游瓊華翻攝）

對此，鑑識人員今（7）日一早從回現場調查，而莊姓女房東也被帶回現場，詳細情況還有待警方進一步調查釐清。