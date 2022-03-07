不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍、焦黑羊屍

▲台中興中街惡火。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

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檢方指出，整起火警一共釀成6死6傷，其中還另有一焦黑羊屍，與嬌小女屍一同在8樓尋獲，初步了解，該羊疑為房客所飼養。

台中市中區興中街一棟集合式住宅6日下午傳出嚴重火警，釀成6死6傷慘劇。現場一度傳出其中一具在違建8樓加蓋發現的焦屍為寵物羊；不過檢警調查後證實，8樓尋獲遺體經確認為嬌小的女屍，後續將會同檢方相驗。

這場火警發生在下午4點30分，導致多名住戶受困，警消接獲報案，派出超過30輛消防車輛，以及數十位消防員前往現場搶救。

不過，由於火勢猛烈，許多住戶爬到高樓層、頂樓，甚至是鐵窗外求生，消防人員不斷灑水降溫，仍有名50歲的袁姓男子難耐高溫，從6樓跳下，所幸摔在停放在一樓的白色轎車車頂，送醫時意識清醒、生命跡象穩定。台中市長盧秀燕得知消息，晚間也趕往現場了解情況。

警消撲滅火勢後逐層展開搜救，現場不斷傳來噩耗，事後經清查，一共發現6具焦屍，其中3具已經確認身分，另外3具則模糊難辨。而在8樓加蓋處發現的焦屍，檢調稍早證實，經判定後確認為「體型較為嬌小的女屍」；另外在8樓也發現一具焦黑羊屍。

該處大樓是地下一樓、地上七樓的合法建築，但八樓是違建頂加，原先是飯店，後來改為出租套房，7層樓一共有41間房出租，租金落在5,000元到7,000元不等。莊姓女房東喜愛囤積雜物，一樓堆滿許多物品，環保局曾為此上門稽查、清理。當地里長說明，火警發生前，曾看見一樓冒出火光，不確定與此次惡火有無關聯，詳細情況還有待警方進一步調查釐清。

▲興中街火警6死傷亡名單。（圖／記者游瓊華翻攝）