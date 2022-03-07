雜物害消防員上不去！台中大火6死　直通梯裝8道鐵門→大樓變烤箱

▲台中中區興中路發生火警，1樓樓梯間內卻堆滿雜物，阻擋救災動線 。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

台中市中區興中街一棟集合式住宅6日下午傳出嚴重火警，釀成6死6傷慘劇，警方初步調查，莊姓女屋主買下旅館改建成41間套房出租，儘管賺取租金，但平時仍愛撿資源回收物，雜物堆滿樓梯間，嚴重影響救災。台中消防局第七救護大隊組長林建男表示，整起死傷會如此嚴重的原因在於，隊員受限於堆滿雜物的樓梯間，無法順利拉水線，而套房內並無安全梯與防火門，造成火場形成煙囪效應，頂樓加蓋熱煙迅速累積無法排放，才會釀成如此嚴重的傷亡。

林建男表示，火警發生警消獲報抵達時，本欲拉水線進入灌救，卻礙於1樓與樓梯間堆滿雜物，隊員第一時間難以挺進現場，好不容易上樓後，而每一個樓層的走廊間也幾乎都有堆放雜物，影響隊員行動，無法迅速進入現場灌救。

▲台中消防局第七救護大隊組長林建男指出，雜物影響救災動線是主因。（圖／記者游瓊華攝）



林建男指出，除此之外，套房並無設置逃生梯與防火門，樓梯為直通梯並非逃生梯，但現場屋主卻有設「門」，整棟樓層共加裝8道門，先前進行消防稽查時，已要求屋主拆除，但屋主明顯未拆；而頂樓加蓋又有裝設無線基地台，第一時間無法有出口讓火煙宣洩，火煙堆積不斷悶燒，造成火場迅速形成煙囪效應，火煙不斷往上竄卻無處可以宣洩，只能不斷往上積累，形同烤箱，而居住居民也多為弱勢族群，逃生速度較慢，才會形成如此嚴重的死傷。

▲林建男指出，該樓梯並非逃生梯，為直通梯，卻在每一層加裝共8道門，影響逃生動線。（圖／記者游瓊華翻攝）



林建男透露，由於1樓出入口遭到雜物堆積影響救援路線，消防局後續也改採雲梯車進行灌救，卻又礙於周邊停滿車輛，雲梯車難有空間施展，儘管該出租套房有按照消防標準設置滅火器、室內消防栓與火警廣播等設備，第一時間也有發揮作用，但可能因當下現場過於慌亂，才有住戶未聽見火警廣播的情形。

當地里長蔡翠碧表示，莊姓房東喜愛撿拾資源回收物，雜物堆滿1樓和樓梯間，環境髒亂更多有老鼠出沒，讓附近鄰居對莊女也頗有怨懟；而台中市環保局也表示，由於一樓長期堆放雜物造成環境髒亂，清潔隊近一年已開立11次罰單，但莊女一次都沒繳，其中9件已移送強制執行，另2件催繳中。

▲現場堆滿雜物，住戶只能繞道回家 。（圖／記者游瓊華翻攝）



此外，針對該個案，環保局每月約執行強制清除2次，中西區隊最近一次於3月4日才完成一樓及公共區域代履行強制清除，將垃圾及資源回收物清除。不料短短2天時間，大樓唯一的逃生出口竟又被堆滿雜物，導致6日下午火警時釀成遺憾。