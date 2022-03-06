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心酸畫面流出！一張照曝「踮腳尖閃照」真相　單身狗看哭：學會了

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲有些情侶會拍「踮腳尖」的閃照。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些照片眼見不一定為憑！為了營造低調又唯美的氛圍，有的情侶拍照並不會露臉，只要微微踮起腳尖，將鏡頭聚焦在兩人雙腿，就是一張完美的作品。不過，日前就有網友目睹衝擊一幕，發現有些照片並不是真的，而「背後真相」被揭開以後，隨即吸引了5千人按讚朝聖。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「原來是醬子（這樣子）呀！」從他貼出的照片可見，身著深藍上衣的男子彎著腰，將雙手放進女用長靴內，並讓鞋跟部分稍微抬起，如果未見照片全貌，就像女方踮起腳尖配合男方身高。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲男子將手放進靴子內。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

這類女方踮起腳尖、抬頭親吻男方的照片相當流行，而該男也疑似要拍出這樣的熱戀閃照。只不過身旁明明有兩位女生，該男卻是「一人分飾兩角」，便引起廣大網友討論。文章PO出沒多久後，隨即吸引近5000人按讚。

心酸畫面流出後，不少人都直喊，「果然是照騙」、「明明有兩個女生在旁邊，還要自己彎腰拍」、「踮腳尖了啦」、「怎麼有點可憐」、「教你如何快速拍出脫單照」、「更慘的是旁邊的妹子朋友寧願看，也不願意跟你假拍」、「媽媽問我有沒有女朋友的時候」、「學到了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不過也有網友認為，手的粗細和小腿還是差很多，拍起來效果恐怕沒那麼好，「好細的腿」、「腿很細欸」、「女友腿好細喔」。

►男性魅力激增的秘密在這裡！

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