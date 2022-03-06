通過國軍選拔「前往烏克蘭支援」他見簡訊傻了！網：你的教召真硬

▲俄烏衝突已經超過1週，烏克蘭士兵協助民眾逃難。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

「史上最硬教召」5日上路，召集令時間從原本5到7天延長至14天，就有網友收到詐騙簡訊，表示他已經通過中華民國特種部隊選拔，要派他前往烏克蘭地區，幫助烏克蘭士兵擊退俄羅斯，他傻眼表示「這什麼鬼？」貼文一出網友們笑翻，「這個教召真的超硬！」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，5日收到簡訊通知，本來以為是要被教召入營，結果竟然是要他到烏克蘭支援，幫忙擊退俄羅斯，內容寫著「先生您好，你已通過中華民國特種部隊的選拔，將派於您2022年3月18日17點，攜帶身分證與護照，前往桃園國際機場，搭乘長榮航空MU588次航班，為您配送槍枝，帶您前往前線」。

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貼文一出，網友們笑翻，「14天就回來了，別擔心，這也是這次教召的一部分」、「你的教召怎麼這麼特別」、「上長榮配槍枝，是要劫機嗎」、「長榮航班是BR，MU是中國東方航空，這個詐騙很不專業」、「很好奇，雖然知道這個簡訊是假的，可是他要詐騙什麼？」也有網友表示，「這次不是桃園中正機場了，有進步」、「哇，越來越進步了，這次的有使用繁體字了欸」。

▲原PO收到簡訊通知，前往烏克蘭前線支援。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

事實上，這樣的詐騙簡訊已經不是第一次了，本站曾報導《台灣女大生收到「烏克蘭傭兵徵選」配送槍枝！簡訊曝光 苦主狂+1》，簡訊內文寫著「尊敬的XX小姐，您已通過烏克蘭傭兵選拔」，請她攜帶身分證與護照於2022年2月26日18時前往桃機，搭乘MU576次航班」。不過記者實際查證後發現，中國東方航空「MU576次航班」當日並沒有此航班，該簡訊背後用意完全讓人摸不著頭緒。

另外也有男大生收到長榮大學寄發的「俄軍徵召簡訊」，要求他立刻前往桃機報到，飛往前線奮戰，更表示若參戰「可以抵20學分」。