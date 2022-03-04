大停電鐵捲門打不開！高雄妹「屎在滾」手機電剩2%　崩潰急求救

▲3日上午全台大停電，導致有民眾進不了家門。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

高雄興達發電廠昨（3日）上午9點多因為人為疏失，造成全台許多地方大停電，約549萬用戶受影響，讓人叫苦連天。有民眾因為肚子不舒服，想要回家上廁所，卻正好碰到停電，家裡又是電動門，讓她不知該如何是好。

高雄一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，昨天全台大停電，當時她肚子不舒服趕回家，怎料才到門口就停電，因為家裡是電動門，沒有電進不去，加上手機電量只剩2％，整個是求生不得，求死不能的狀態，「屎又滾在肛門口的時候，是不是感到恐慌，該怎麼辦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲當事人肚子不舒服，卻打不開電動門。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後，引發熱烈討論，網友統統笑翻留言：「先拉再說啊」、「沒電，監視器也沒電，自家門口就…事後再處理就好」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人，大時代兒女不拘小節，就脫了吧！」「直接就地拉吧」、「拉在自己家門口應該是可以被原諒的」、「褲子脫下來直接拉就對了」、「趕緊找掩護」。也有許多人建議，「隔壁鄰居借一下」、「快點找最近的有廁所的便利超商吧！」「加油站…至少水沒停」、「去買尿布」。

另外，有眼尖網友發現，電動門旁邊有個小門，不需要電就可以開，「這裡不是有不用電的小門？」「從旁邊的門啊」、「拿出鑰匙把旁邊的小門打開」、「旁邊不是有道手動的捲門？」

延伸閱讀

▸ 砸重金登頭版 他「6個不該」道歉8年女友…友人爆：女方擬搞脅迫刊登

▸ 停電手機玩到沒電…他曝「1遊戲」打發時間 網勾起回憶：玩到超嗨

▸ 女子交往半年見家長 慘遭男友媽嫌「太平公主」：我們家族要優秀基因