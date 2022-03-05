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現役軍人電影院「凍未條」　強脫內衣褲硬上女友慘賠30萬

▲▼性侵,創傷,強暴,性愛,上床,嘿咻。（圖／取自pixabay）

▲現役軍人不顧女友抗拒，在電影院硬上得逞，女友生氣提告須賠償30萬元。（示意圖／取自pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

現役李姓軍人與交友軟體上認識交往的女友相約看電影，但電影才看到一半李男就耐不住慾火，不顧女友說「不要這樣」，強吻嘴巴臉部，脫掉她內衣內褲性侵得逞。女友氣憤離開後不甘心受到侵犯，報警對男友提告，台中地院審酌2人後來以30萬元和解，依強制性交罪，處李男有期徒刑2年，緩刑4年。

判決書指出，現役李姓軍人與女友在交友軟體上認識，2020年8月27日第一次見面就開始交往，同年9月3日2人約在台中某包廂式電影院看電影，但放映過程中李男手腳開始不安分，在明知道女友不想要進展太快之下，仍不斷強行脫去女友內衣內褲、粗暴強吻，女友也立即反抗並表示「不要這樣」，但已失去理智的李男還是以身體壓住女友，並強制性交得逞，女友繼續哀求李男「真的不可以這樣子」，李男才終於放過女友。

離開電影院後，開始感到悔悟的李男不斷向女友解釋請求體諒，但已心灰意冷的女子不予回應，要求載她到附近火車站後自己搭車回家，結束這次約會。但女子不甘白白受侵犯，於是在同年10月10日報警控告男友。

台中地院根據女子的驗傷報告、電影院門口監視畫面以及李男自白書，認為李男觸犯現役軍人對於女子犯強制性交罪，基於滿足私慾而不尊重才剛交往的女友之身體自主權，法定刑為3年以上有期徒刑，刑度非輕，但審酌李男28歲，正值血氣方剛之年，無前科，於女子表示「真的不可以這樣子」後，未再繼續強制性交犯行，坦承犯行、尚知悔悟，且已與女友以30萬元達成調解，認為情可堪憫，依強制性交罪判處2年徒刑，可緩刑4年。

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