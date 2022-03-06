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募兵站塞爆！烏核電廠淪陷　當地人怒了「排隊等參戰」震撼畫面曝

▲▼ 在基輔欲加入國土防衛隊的民眾領取槍枝。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 基輔欲加入國土防衛隊的民眾領取槍枝。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部「歐洲最大核電廠」札波羅熱（Zaporizhzhia）4日遭空襲起火後落入俄軍控制，當地民眾憤而群起響應政府全民從軍的號召。網路上瘋傳的影片可見札波羅熱募兵站完全塞爆，自願想加入國土防衛隊的民眾多到數不清，人人都想抗俄衛國。

這段影片近日在推特及美國論壇Reddit上流傳，掀起眾多網友討論，畫面中可見，大片空地上塞滿欲加入札波羅熱地區國土防衛隊的民眾，完全看不見隊伍的起點和盡頭。

一名自稱住在基輔的烏克蘭網友留言表示，「這是真的。我有個朋友排了整整2天的隊還無法加入，因為有太多人想去了。」還有網友提到，「這絕對是真的。烏克蘭城市地區的募兵站要排4到5小時的隊，有些地方的國土防衛隊已經額滿，不接受志願者。」

烏國防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）先前表示，多達6.6萬海外烏克蘭人返國抗敵，來自札波羅熱的25歲青年斯匹里迪斯（Ilias Spiridis）就是其中之一。他向《加拿大廣播公司》（CBC）說明，他一直在波蘭生活及工作，但一周前戰爭爆發後就決定返回家鄉。

斯匹里迪斯流著希臘人的血，但在烏克蘭出生，在長達22小時的車程中持續了解最新戰況，希望為抗俄出一份力，就像火車上其他志願者一樣，「對我來說，這不是烏克蘭對俄羅斯的戰爭，是一場生死之戰。」

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