人人喊打！俄外交官被痛毆　俄國氣炸要「波羅的海3國」保護使館

▲立陶宛人聚集在俄羅斯大使館前示威抗議。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

俄羅斯違反國際法攻打烏克蘭引發全球關注，歐洲各國反俄情緒也越來越高，立陶宛甚至有上萬民眾齊聚俄羅斯大使館前示威，反俄情緒高漲。一名駐立陶宛的俄羅斯外交官則是在開戰當天遭人偷襲痛毆。外交官遇襲事件徹底惹怒俄方，俄國外交部為此對波羅的海三國發出嚴正警告，要求當局立即採取措施保護俄羅斯大使館。

根據《立陶宛國家廣播公司》報導，俄羅斯駐立陶宛大使館一名3等秘書2月24日晚間在大使館附近一所民宅的庭院遭不明人士攻擊。當天正是俄羅斯宣布全面入侵烏克蘭的日子，有上萬人聞訊後，聚集在俄國大使館前示威，以表達對於烏克蘭的支持與對俄國的不滿。

儘管警方表示，涉嫌偷襲俄羅斯外交官的嫌犯已經被逮，不過遇襲的外交官則拒絕接受醫療協助。

《俄羅斯新聞社》報導，俄國外交部對此在5日要求愛沙尼亞、拉脫維亞以及立陶宛等波羅的海3國政府立刻採取措施，保護當地的俄羅斯大使館，同時也警告當局，要為當地所激發出的反俄羅斯心理所引起的「變態後果」負責。

俄羅斯外交部表示，「有一名俄羅斯外交官在立陶宛遭到攻擊，嫌犯有意向俄國大使施壓。」

另一方面，隨著國際間反俄情緒持續高漲，全球各地都出現抵制行動，各大品牌也宣布停止在俄販售商品。

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