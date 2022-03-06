俄國防部：摧毀烏軍S-300防空系統　「將持續進攻」

▲俄羅斯公布武裝部隊進入烏克蘭基輔地區照片。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯國防部6日宣布，自2月24日展開烏克蘭特別軍事行動後，俄羅斯武裝部隊已摧毀烏軍2203個目標，也摧毀S-300反飛彈系統。國防部發言人科納申科夫說，俄羅斯戰機及防空系統在過去24小時內就已擊落10架烏軍戰機及直升機，拿下數個據點，推進11公里，頓內茨克及盧甘斯克人民共和國部隊將持續進攻。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄國導彈部隊擊毀烏克蘭部署的S-300反飛彈系統，轟炸機等戰機的攻擊擊中烏軍3座布克M1防空系統以及3座雷達站。

除此之外，科納申科夫（Igor Konashenkov）進一步說明，俄軍還摧毀烏軍地面69架戰機、空中24架戰機、778輛坦克等裝甲軍用車、77座飛彈發射系統、279座野戰炮及迫擊炮、553輛特種軍用車、62架無人機。他補充說明，頓內茨克及盧甘斯克人民共和國部隊將持續進攻，並控制新的據點。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動特別軍事行動，使烏克蘭非軍事化及去納粹化，從而消除對俄羅斯國安的威脅，俄方也強調，武裝部隊只攻擊軍事設施，對平民不會造成威脅。西方國家則是聯手對俄羅斯展開制裁，作為俄軍入侵烏克蘭的回應，包括關閉領空，以及對俄羅斯官員、媒體及金融機構的限制性措施等。

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