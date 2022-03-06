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俄烏戰爭5種走向曝光！普丁恐遭寡頭推翻　核戰引爆三次世界大戰

▲▼烏克蘭基輔市區佈滿各種反坦克的裝置。（圖／路透社）

▲烏克蘭基輔市區佈滿各種反坦克的裝置。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭的行動，至今已邁入第11天，雖俄軍占領烏克蘭南部黑海港口城市赫爾松（Kherson）、奪下歐洲最大的核電廠札波羅熱，不過在首都基輔、烏國第2大城哈爾科夫的戰情卻持續膠著，且須面臨西方社會的嚴厲制裁；相對之下，烏克蘭軍民齊心協力抵抗俄軍，且陸續收到國際援助的裝備武器，在國際社會上更獲得同情。

英媒《每日郵報》引述各國際專家、學者們的看法，分析未來俄烏戰爭的5種走向。

　1.　俄軍陷入軍事泥沼；烏軍選擇「打了就跑」戰術
 直至目前為止，烏克蘭軍隊仍在死命抵抗俄軍入侵，在最初幾天內挫敗俄軍傘兵奪取首都基輔的計畫，同時持續控制哈爾科夫、馬力波等主要城市。西方國家官員表示，儘管俄國宣稱在烏克蘭掌握全面性的空中優勢，但基輔與周邊地區的防空系統雖被削若，但至今似乎卻仍在發揮作用。

在以美國、歐盟為首的西方國家情報機構援助烏克蘭，加上各國援助的各種反坦克飛彈、地對空飛彈，烏軍得以在首都基輔堅持下去，使俄烏戰爭持續陷入僵局。美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）研究專員查拉普（Samuel Charap）認為，西方日益加深的制裁計畫扼殺俄國經濟，恐怕迫使俄國總統普丁放棄原本的核心作戰目標，即斬首烏克蘭政府，安插親俄人士、建立親俄魁儡政權。

另外，某要求匿名的歐洲消息人士指出，隨著大量烏克蘭民眾加入領土防衛部隊，俄軍士氣與後勤補給恐怕存在問題。

而來自中國的施壓，也可能成功阻止俄羅斯繼續對烏克蘭發動攻擊，只不過在中國國家主席習近平領導下，中國逐漸成為克里姆林宮的盟友。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

　2.　俄國寡頭攻擊、推翻普丁，俄國內部掀起反戰意識
 儘管莫斯科當局密切監控、外國媒體，阻擋有關俄烏戰爭的相關訊息來源，鞏固俄國國營媒體的控制，然而從聖彼得堡至莫斯科一帶皆爆發小規模示威，當局逮捕至少6000人。

就連上層菁英社會，也掀起反對普丁入侵烏克蘭的聲浪，包括部份寡頭、國會議員，甚至是跨國能源企業「盧克石油」（Lukoil）都曾公開呼籲結束戰爭。美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員柯恩（Eliot A. Cohen）則認為，雖然目前普丁不太可能結束戰鬥，但也不排除普丁遭遇民眾強烈反對、甚至是宮鬥政變後被趕下台的可能。

柯恩表示，儘管目前普丁地位持續穩固，但也會突然生變，「這在過去蘇聯、俄羅斯歷史上發生過很多次。」

　3.　俄軍以毀滅性武器奪取軍事勝利
 西方國際學者與分析人士認為，有鑑於俄軍擁有優越武器、空中優勢、毀滅性火砲，因此俄軍恐怕不會輕易改變計畫、將持續奮力向前挺進，而在基輔遭遇襲擊前，俄軍長達64公里的車隊已在基輔郊外集結待命。

法國總統馬克宏3日在與普丁通話後，直言「最糟的情況還在後頭」；而普丁一名幕僚更向記者透露，普丁想要掌握住對烏克蘭的控制權。不過即便俄國成功推翻烏克蘭總統澤倫斯基，並在其他地方戰勝烏克蘭的抵抗力量，普丁仍得面臨巨大挑戰，該如何成功掌握擁有4000萬人口的國家。

在倫敦國王學院擔任教授的英國戰爭歷史學家弗里德曼（Lawrence Freedman）表示，「成功入侵一座城市，和成功掌控一座城市，完全是兩件不同的事。」

▲▼烏克蘭基輔州小鎮博羅江卡住宅區慘遭俄軍砲襲，多棟住宅坍塌、甚至傳出100多人受困。（圖／路透社）

▲學者認為，入侵城市與成功掌控城市是「兩回事」，圖為基輔州博羅江卡住宅遭俄軍砲擊，100多人慘遭活埋。（圖／路透社）

　4.　普丁懷抱「舊蘇聯」情懷進軍摩爾多瓦，戰事蔓延他國
 普丁先前曾在各種演說中，坦露出對於舊蘇聯國土的緬懷之情。烏克蘭與波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克等4國接壤，這4國過去曾被納入舊蘇聯鐵幕範圍內，如今卻已然是北約（NATO）成員國，這讓普丁心裡不是滋味。

外界猜測，普丁擴張領土的野心恐怕不僅止於烏克蘭，吃著碗裡、看著鍋裡的普丁，其下一個軍事目標恐怕是是座落在烏克蘭、羅馬尼亞之間的舊蘇聯成員國摩爾多瓦。

　5.　俄羅斯與北約之間的衝突引爆「核戰爭」，招致第3次世界大戰
 儘管過去美國、俄羅斯雙方曾開闢一條「防止衝突線」（deconfliction line），透過快速交換軍事情報，化解不必要的誤會；然而，普丁在俄烏戰爭爆發後，卻下令俄軍核威懾部隊進入高度戒備。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）更提出警告，表示第3次世界大戰只會是一場「核戰」。

西方分析人士認為，俄羅斯近來的種種警告，無疑是試圖阻擋美國、歐盟在烏克蘭設立「禁飛區」。歐洲外交關係協會（ECFR）導彈防禦專家格雷塞爾（Gustav Gressel）表示，「俄羅斯發表的這些聲明，主要是針對西方閱聽群眾，讓我們感到恐懼、讓我們的社會感到不安。」

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