斷水斷電無法收屍！俄軍炮擊馬力波人道走廊　50逃難巴士炸到剩30輛

▲俄國稱對馬力波停火，卻被爆都是騙人的。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯5日一度宣布，將在烏克蘭南部戰略港口城市馬力波及東部城市沃爾諾瓦哈停火，並開通「人道主義走廊」。隨後又被烏方指控根本未遵守停火協議。馬力波市長博伊琴科直言，俄軍襲擊導致當地斷水斷電，許多民眾被炸死，他們卻無法外出尋找死者，並替他們收屍。原本有50輛逃難巴士已經準備就緒，一旦開放隨時可以撤離，但也被俄軍炸到只剩30輛。

根據CNN報導，馬力波（Mariupol）位於烏克蘭南部的重要戰略位置，遭到俄軍圍城封鎖，連日的炮擊更是使當地陷入嚴峻的情況。儘管俄羅斯國防部表示，從莫斯科時間3月5日上午10時起停止進攻，開啟人道走廊，讓馬力波及沃爾諾瓦哈（Volnovakha）的平民得以離開，怎知隨後馬上被烏方打臉稱，俄軍根本沒有遵守停火協議。

馬力波的市長博伊琴科（Vadym Boichenko）5日接受採訪時表示，「情況非常複雜，俄軍已經在人道主義走廊上設置障礙。如今我們有許多社會問題，都是俄羅斯造成的。」他提到，擁有40萬人口的馬力波已經被俄軍斷電5天，而當地的所有中央供暖系統全都仰賴電力供應，因此許多地方已經沒有暖氣。

▲俄國聲稱對馬力波停火，並開設人道走廊。圖為俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）。（圖／路透）



不僅如此，博伊琴科同時表示，自從馬力波遭到俄軍襲擊以後，他們便失去了儲備的水源，導致現在無水可用。他直言，俄軍根本就是要阻止所有基本生活用品、醫療用品以及嬰兒用品的運送，來切斷馬力波的人道走廊。

他說，在遭到攻擊的前5天，死傷人數約為數十人，但是從第8天起，便飆升至數百人，如今不幸犧牲的民眾可能已經高達數千人。數字只會越來越高，但博伊琴科絕望表示，連續第6天的空襲，使他們無法出去尋找死者，更無法替不幸戰死的同胞收屍。

博伊琴科認為，「俄羅斯說他們想要拯救烏克蘭人，使他們免於遭受烏克蘭政府的迫害，然而他們才是真正殺人的人！」

他也提到，馬力波政府原本已經準備好50輛裝滿燃油的巴士，只要一宣布停火或是開放道路，他們就會立即疏散市民，然而現在被炮擊炸得只剩30輛，為了不讓巴士繼續被炸毀，他們將其中10輛藏到遠離砲火的區域，也就是說目前可以隨時活用的逃難巴士只剩20輛。

如果人道走廊不盡速開放，馬力波可能就沒有車輛可以運送民眾。博伊琴科強調，現在已經救不了馬力波了，目前最重要且唯一的任務就是要不惜一切代價，爭取開通人道走廊。

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