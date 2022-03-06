烏克蘭軍方：白俄羅斯境內飛機「參與空襲」基輔民用設施

▲烏克蘭基輔難民遭遇無情戰火，被迫從家園撤離。（圖／路透）



記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）一再強調並未攻擊烏克蘭平民，然而，烏克蘭境內卻仍有許多平民傷亡，包含基輔公寓遭砲擊倒塌導致100人活埋等事件。烏克蘭軍方6日更表示，觀察到來自「白俄羅斯」機場的飛機參與了對基輔、日托米爾（Zhytomyr）民用基礎設施的空襲。

根據《衛報》報導，烏克蘭國防總參謀部在當地時間6日凌晨2時發布每日行動報告，內容直指俄羅斯軍方持續將注意力集中在烏克蘭首都基輔，同時持續進攻第二大城哈爾科夫（Kharkiv）與尼古拉耶夫州（Mykolaiv），並嘗試建立一條陸路走廊通往克里米亞。

報告還指出，烏克蘭軍方發現來自「白俄羅斯境內機場」的飛機，參與了對基輔與日托米爾地區的軍事、民用設施的空襲。日托米爾是位於烏克蘭西北部，連接華沙、基輔、明斯克、伊斯梅爾等城鎮的交通樞紐。

烏克蘭軍方援引內部情報補充，俄軍持續封鎖亞速海北部的馬立波市（Mariupol），對民用基礎設施進行砲擊，尼古拉耶夫地區遭受了「重大損失」，另外，俄軍也計畫占領烏克蘭第聶伯河上的「卡尼夫水力發電廠」（Kaniv hydroelectric power plant）。

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