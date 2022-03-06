台灣比烏克蘭更具「武器彈藥優勢」　國防院：可建構三道防線

▲烏克蘭基輔難民被迫從家園撤離。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯以武力入侵烏克蘭之際，台海兩岸也成為國際關注的焦點。對此，國防安全研究院副研究員韓岡明分析，台灣國土防衛可建構三道防線，包括濱海決勝、縱深戰鬥城鎮作戰，以及全民防衛；而助理研究員舒孝煌認為，台灣有武器彈藥優勢，萬一發生戰爭，接受國際武器援助，在操作上都不會是太大問題。

烏克蘭以弱克強作戰，全世界民主自由國家紛紛捐錢、贊助武器彈藥，甚至經濟制裁俄羅斯；不過，對於台灣來說，平時可以如何強化韌性對抗威脅，如果遭到侵略，如何讓國際友人更容易且願意幫助台灣，這成為國防院討論的議題。

韓岡明指出，台灣國土防衛可建構三道防線：第一，濱海決勝，這由常備部隊負責；第二，縱深戰鬥城鎮作戰，這由後備部隊擔綱；第三，則是全民防衛，透過300多鄉鎮由領土防衛隊守備，平時可以編組訓練操作防空、反裝甲等肩射飛彈，或簡易武器操作能力。

台灣相較於烏克蘭，舒孝煌表示，比較少人注意到台灣的一個優勢，就是「武器彈藥」。他說，西方援助烏克蘭軍火，但烏克蘭軍平常主要用的還是「俄系的軍武彈藥」，只有部分混用西方、北約的裝備，這會增加戰爭時在補給、支援上的難度。

不過在台灣，舒孝煌表示，台灣的制式裝備都是美式武器，萬一發生戰爭，接受國際武器援助，在操作上都不是太大問題。