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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再怎麼辛苦都不該犯這次錯誤　蘇貞昌肯定台電辛勞：要記取教訓

▲▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲0303全台大停電，高雄部分地區一直到當日晚上仍未復電。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳家祥／台北報導

303全台大停電，台電董座、總作請辭，經濟部長王美花自請處分，但外界仍認為王應該下台以示負責。對此，行政院長蘇貞昌5日受訪表示，台電業務龐大，夜以繼日在每個角落為全國的產業、民生盡心盡力，「不過再怎麼辛苦，不該犯這次不該犯的嚴重錯誤」，會依各該應負的責任，也不護短，台電也應該記此教訓，多所精進。

蘇貞昌表示，台電業務龐大、人員眾多，夜以繼日在每一家、每一戶、每一個角落，為全國的產業、民生盡心盡力，貢獻很大，譬如像這幾年來的能源轉型，中火減少燃煤600萬噸，相關各方面的作業到中小學的班班有冷氣、電力設備提前完成等等，台電人員都用盡心力，我們應該給予肯定、感謝。

「不過再怎麼辛苦，不該犯這次不該犯的嚴重錯誤，以致於讓全國產業和民生不便，我們真的深感抱歉。」蘇貞昌說，台電也應藉此惕勵、嚴以究責，等相關報告出來後，我們會依各該應負的責任，也不護短，台電也應該記此教訓，多所精進。

至於鴻海創辦人郭台銘認為應該召開能源會議、檢討能源政策，蘇貞昌強調，政府在能源政策上用盡心力，各界有對我們的指教、好的卓見，我們都會謙卑傾聽，而怎麼樣子讓台灣能夠做得更好，也希望國人同胞大家一起體諒努力，讓台灣能夠更有力。

▲▼行政院長蘇貞昌5日視察「台電龍崎發電廠」。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長蘇貞昌5日視察「台電龍崎發電廠」。（圖／政院提供）

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