台灣電力網「缺什麼？」　教授直喊：需要懂電力的經濟部長

▲范世平認為經濟部長王美花是否有「橫槓」的能耐有待觀察。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃品臻／綜合報導

303全台大停電，共計549萬戶受到影響，台灣各界紛紛傳出檢討聲浪，台師大政研所教授范世平也提出看法，認為台灣電力網當前最需要的，是一個懂電力、不被台電呼嚨、決心改革而手腕高超的經濟部長。

范世平今（5）日在臉書對前天全國大停電一事列出8點看法，其中他認為，此次停電事件對於民進黨來說是最大危機，甚至是轉捩點，「特別是最大災區在南部，尤其是高雄，停了12小時，雖然這是民進黨的鐵票區，但韓國瑜是怎麼在2018年高票當選高雄市長的，不要低估民眾的反彈」。

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范世平也提到，如果再來一次全國大停電，「年底縣市長不用選了，2024年總統大選也不必了，預料台灣今年會缺電的郭台銘，他一語成讖，他如果參選總統，只要兩句話：『不讓大家停電』、『不讓大家沒電用』，就能夠橫掃千軍」。他更直言民進黨再打什麼「保台抗中牌」也沒用了，如果沒有電、沒有水，要怎麼保台？

▲0303全台大停電共計549萬戶受到影響。（圖／記者許宥孺攝）

而對於需付最大責任的經濟部，范世平指出，經濟部職掌很多，包括礦業、投資、技術、經貿談判、能源、中小企業等都屬於範疇，「但現在這些工作都不會有立即而致命的危機，出了事也不會傷筋動骨，目前唯一的不定時炸彈就是台電」。

范世平喊話，現在的經濟部長一定要懂電力，這當然包括科技專業與硬體工程，能讓台電那幫工程師心服口服，「而台電是個大宅門，有高度複雜的官僚體系，如果你不懂台電，包括組織文化與派系政治，就會被人家當笑話般的呼嚨，被耍，各種『高級黑』不斷，如果什麼都是『低級錯誤』，而成為『高級權鬥』的工具，那這個錯誤是疏忽還是故意？」他也指出經濟部長也要有改革的高度意志，儘快把可能隨時爆炸的地雷引線拆除，同時又不能讓某些台電高層感覺被威脅。

范世平在文章最後強調，「這個部長太重要了，要有專業背景、要有判斷能力、要有堅強意志、要有政治敏感，這其實就是『橫槓』的能耐，王美花是否有，我還在看，徹底改革台電的確可能是找死，但不改革卻是等死，看你選哪一個。」