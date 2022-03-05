台灣重金邀請蓬佩奧來演講？　葉毓蘭諷：What a true friend

▲葉毓蘭籲台灣人看清蓬佩奧是否真的挺台。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧訪台，有媒體爆他訪台酬金高達15萬美元（約422萬新台幣），並由駐美代表處買單班機、住宿、餐點及各式雜支，國民黨立委葉毓蘭5日表示，蓬佩奧若為個人利益來台演講都是正常的，但台人應認清蓬佩奧是不是真的挺台灣，並強調蓬佩奧在國務卿任內多次表態挺台，卻從未公開說過中華民國。

葉毓蘭在臉書指出，蓬佩奧昨天發表逾廿分鐘演說，他認為美國有必要改變50年來的政策模糊，「美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家」，但是不忘加上「他只是一介平民」。即使如此，現場響起如雷的掌聲，「What a friend. What a true friend.」。

葉毓蘭強調，「感動之餘，還是回到現實面吧」，蓬佩奧現在是平民，但是享受中華民國最高的禮遇，豁免國境的檢疫隔離，因為連我們的副總統賴清德在春節前赴宏都拉斯參加總統就職典禮，還到美國宣慰僑胞，來回六天，仍然需要隔離檢疫，但是龐培歐不必檢疫。

葉毓蘭批評，昨天媒體就已經傳出蓬佩奧去年七月拜訪我駐美代表處，爭取我國退撫基金、勞退基金投資Anarock基金公司，有商業目的；今天又有文件顯示，我方是以15萬美元以上的重金邀請蓬佩奧來台。昨天行政院長蘇貞昌還說這是很惡毒的不實指控。

葉毓蘭表示，「我覺得蓬佩奧卸下公職後，為自己的公司找台灣投資，或接受重金應邀來台演講，都是正常的」。人不為己，天誅地滅，但千萬不要因為蓬佩奧演講時說美國應該外交承認中華民國，就嗨翻天，認為他真是挺台灣。

葉毓蘭說，「我早在2020年9月就公開呼籲美國與台灣復交、也要支持台灣回到聯合國」，那時蓬佩奧可是位高權重的國務卿，除了大賣軍售給台灣，還臉不紅氣不喘的說 「川普政府3年就賣了150億美元的軍售給台灣，遠超過歐巴馬8年軍售的總量」除了氣死對岸的老共，引來每天成群的共機擾台外，還讓蔡政府甘犯眾怒，宣布開放進口萊豬。但是蓬佩奧在任上從來沒有開口講過「中華民國」。

葉毓蘭指出，既然這次蓬佩奧的來訪賓主盡歡，美國拜登政府也注意到了，建議蓬佩奧在接受外媒專訪，或在自己推特貼文時，重申:「美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家」，這樣，此行中見到的金主們還會在蓬佩奧未來可能的參選之路上，多做挹注。