花422萬請蓬佩奧訪台疑雲　蘇貞昌：卸任政要名人出訪都有相關規定

▲行政院長蘇貞昌5日視察「台電龍崎發電廠」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台行話題十足，5日有媒體踢爆，蓬佩奧訪台酬金是15萬美元（約422萬新台幣），且其班機、住宿、餐點及各式雜支花費皆由駐美代表處買單。對此，行政院長蘇貞昌說，美國卸任的相關政治人物或各界名人出訪，都有一定的作業規定，都依相關規定進行。

蘇貞昌表示，蓬佩奧在國務卿任內一再為台灣發聲，加速對台軍售，很多本來不合理的限制，都在他國務卿任內解除，我們非常肯定、感謝他的貢獻及對台灣的友誼，在他卸任後能夠專程來台灣，我們特別地感到溫暖。

對於今天傳出的行程花費爭議，蘇貞昌說，美國卸任的相關政治人物或各界名人出訪，都有一定的作業規定，都依相關規定進行。

外交部則是回應，美國卸任政要及各界名人透過演講公司（Speakers Bureau）為其安排協調國內外的演講邀約，在美國是相當普遍的做法；演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也都有慣例可循。

這次蓬佩奧來台灣演講，是由我國遠景基金會主辦，也是由該基金會與演講公司進行簽約。由於蓬佩奧是美國卸任國務卿，所以，外交部、我國駐美代表處及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）均曾居中聯繫，協助安排行政與維安等相關事宜。

至於演講報酬及相關安排部分，外交部則表示，由於外交部並非簽約方，所以不便代為說明。