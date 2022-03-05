解放軍第一波投射台灣「3萬兵力」　雄三總工程師曝：全部送死

▲烏克蘭頑強抵抗俄羅斯10天，也讓專家開始分析攻打台灣究竟是簡單還是困難。（圖／國防部提供）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯出動20萬大軍侵略烏克蘭，戰力相對弱小的烏克蘭卻頑強抵抗10天，對於國境處境與烏克蘭類似的台灣，也開始討論俄烏戰爭的發展，對於中國而言，究竟是覺得攻打台灣簡單還是困難。對此過去在軍中任職的前「雄三飛彈」總工程師張誠就分析，中國第一波會投射3萬解放軍，這一波全部都是來送死。

張誠在新聞節目《新聞挖挖哇》當中表示，看到烏克蘭的案例，可以直接說結論，攻打台灣沒這麼簡單，台灣有台灣海峽的天然屏障，所以當初會選擇撤退來台灣是有原因的，當然回去也很難。

主持人鄭弘儀問，每一次都在問，台灣可以撐多久，所以可以撐多久？

張誠認為，應該要問他們（中國）可以打多久，東部戰區一定是攻台主力，第一波行動跟俄羅斯打烏克蘭一樣，一定是空降、登陸部隊先來，按照美國去年做的《中國軍力報告》所揭露的資訊，東部戰區總共有2個陸戰隊旅、4個兩棲攻擊旅，這是第一波的兵力。

▲前雄三飛彈總工程師張誠認為，第一波投射到台灣的6個旅兵力，全部都是來送死的。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）



張誠指出，一個旅以加強旅編制計算，大約5000人，6個旅就有3萬人，3萬人要投射到台灣來，沒這麼容易，畢竟有一個台灣海峽屏障，以烏克蘭戰爭為範例，第一波投射前要先「踹門」也就是長程精準武器打擊，接下來才是第一波先頭部隊來，如果台灣戰力保存做得夠好，這一波3萬人就是來送死。

張誠說，俄羅斯打烏克蘭，第一波先搶佔機場、港口，解放軍打台灣同樣也是，以現在台灣的防衛作戰準備，解放軍連萬彈齊發後，第一波6個旅強行登陸，建立灘頭堡都打不好，何況台灣還有制空權、制海權，其實解放軍第一波根本打不了多久。

張誠強調，如果台灣的人民跟烏克蘭人民一樣，有守土的決心，戰爭發生一定守得住。

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