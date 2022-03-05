　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍第一波投射台灣「3萬兵力」　雄三總工程師曝：全部送死

▲▼國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

▲烏克蘭頑強抵抗俄羅斯10天，也讓專家開始分析攻打台灣究竟是簡單還是困難。（圖／國防部提供） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯出動20萬大軍侵略烏克蘭，戰力相對弱小的烏克蘭卻頑強抵抗10天，對於國境處境與烏克蘭類似的台灣，也開始討論俄烏戰爭的發展，對於中國而言，究竟是覺得攻打台灣簡單還是困難。對此過去在軍中任職的前「雄三飛彈」總工程師張誠就分析，中國第一波會投射3萬解放軍，這一波全部都是來送死。

張誠在新聞節目《新聞挖挖哇》當中表示，看到烏克蘭的案例，可以直接說結論，攻打台灣沒這麼簡單，台灣有台灣海峽的天然屏障，所以當初會選擇撤退來台灣是有原因的，當然回去也很難。

主持人鄭弘儀問，每一次都在問，台灣可以撐多久，所以可以撐多久？

張誠認為，應該要問他們（中國）可以打多久，東部戰區一定是攻台主力，第一波行動跟俄羅斯打烏克蘭一樣，一定是空降、登陸部隊先來，按照美國去年做的《中國軍力報告》所揭露的資訊，東部戰區總共有2個陸戰隊旅、4個兩棲攻擊旅，這是第一波的兵力。

▲▼前雄三飛彈總工程師張誠認為，第一波投射到台灣的6個旅兵力，全部都是來送死的。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

▲前雄三飛彈總工程師張誠認為，第一波投射到台灣的6個旅兵力，全部都是來送死的。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

張誠指出，一個旅以加強旅編制計算，大約5000人，6個旅就有3萬人，3萬人要投射到台灣來，沒這麼容易，畢竟有一個台灣海峽屏障，以烏克蘭戰爭為範例，第一波投射前要先「踹門」也就是長程精準武器打擊，接下來才是第一波先頭部隊來，如果台灣戰力保存做得夠好，這一波3萬人就是來送死。

張誠說，俄羅斯打烏克蘭，第一波先搶佔機場、港口，解放軍打台灣同樣也是，以現在台灣的防衛作戰準備，解放軍連萬彈齊發後，第一波6個旅強行登陸，建立灘頭堡都打不好，何況台灣還有制空權、制海權，其實解放軍第一波根本打不了多久。

張誠強調，如果台灣的人民跟烏克蘭人民一樣，有守土的決心，戰爭發生一定守得住。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
快訊／大樂透頭獎1億元一注獨得　獎落這縣市
日本沿岸出現4千支「俄文針筒」　網揭恐怖原因

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍第一波投射台灣「3萬兵力」　雄三總工程師曝：全部送死

中國收回「30倍台灣」領土良機就是現在　國際評價還瞬間扭轉

馬斯克警告：「星鏈系統」恐成俄軍空襲目標

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

墜毀在南海「F-35C戰機」找到了！　從3700公尺海底撈起

俄反制裁「停供」美國火箭發動機　俄航太局長：讓他們坐掃把飛吧

澤倫斯基準備迎接16000海外志願軍　專家：傭兵歸國或有觸法問題　

烏克蘭媒體：4名「中國留學生」疑被炸死　命喪哈爾科夫

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

歐洲最大核電廠遭轟炸起火　 烏外長：核災恐為車諾比10倍

小S當年分手黃子佼「逼她選邊站」　阿雅開導反被罵「再講一次人生無常看看」

解放軍第一波投射台灣「3萬兵力」　雄三總工程師曝：全部送死

中國收回「30倍台灣」領土良機就是現在　國際評價還瞬間扭轉

馬斯克警告：「星鏈系統」恐成俄軍空襲目標

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

墜毀在南海「F-35C戰機」找到了！　從3700公尺海底撈起

俄反制裁「停供」美國火箭發動機　俄航太局長：讓他們坐掃把飛吧

澤倫斯基準備迎接16000海外志願軍　專家：傭兵歸國或有觸法問題　

烏克蘭媒體：4名「中國留學生」疑被炸死　命喪哈爾科夫

俄羅斯20歲士兵「肉身護烏克蘭女」　慘遭同胞掃射亡

解放軍第一波投射台灣「3萬兵力」　雄三總工程師曝：全部送死

被指責裝甲車輾爛平民車！俄外交部曝超近視角片：烏軍自己做的

烏克蘭計畫　週末與俄舉行第3輪和談

交往8年信任男友從不看手機！結婚前夕車禍⋯她揭開荒唐真相崩潰

范瑋琪念台師大又被酸民嗆：你需要重讀哈佛嗎？　29字正面回應了

2022「南韓最美女演員」排名出爐！　她「第1次當主角」就奪冠軍

最新菸品民調出爐　7成民眾支持納管加熱菸、禁用電子煙

行政執行官現身世新大學　展現追債達人及拍賣大師的功力

中國收回「30倍台灣」領土良機就是現在　國際評價還瞬間扭轉

Selina甜認愛：我的春天也來了　網狂刷恭喜...ELLA：好幸福啊

軍武熱門新聞

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

馬斯克警告：星鏈系統恐成俄軍空襲目標

中國收回30倍台灣良機就是現在　國際評價瞬間扭轉

俄反制裁「停供」美國火箭發動機 俄航太局長：讓他們坐掃把飛吧

墜毀在南海F-35C戰機找到了！　從3700公尺海底撈起

普丁口中的新納粹？其實是烏克蘭神秘部隊亞速營

澤倫斯基準備迎接16000海外志願軍　專家：傭兵歸國或有觸法問題

烏克蘭媒體：4中國留學生疑被炸死　命喪哈爾科夫

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

美俄若爆核戰　45分鐘死3400萬人

烏國用無人機「轟炸俄軍」　羅正方曝：台灣關鍵機種將問世

中國3艘軍艦「出現蘭嶼外海」　國軍全程監控

日本70人報名烏克蘭「志願軍」　背景身分曝光

台灣大轟炸　美國空軍珍貴影像曝光！

更多熱門

相關新聞

輾爛平民車　俄：烏軍自己做的

輾爛平民車　俄：烏軍自己做的

俄烏戰爭持續進行，俄羅斯近日在北、中及南部各戰線持續猛攻，近日甚至有加劇攻勢的跡象，導致不斷有平民傷亡事件傳出。對此，俄羅斯外交部4日表示，網路上曾流傳一支俄軍裝甲車輾壓烏克蘭平民轎車的影片，但其實影片中的裝甲車是隸屬烏克蘭的軍隊，並非俄軍。

烏克蘭計畫　週末與俄舉行第3輪和談

烏克蘭計畫　週末與俄舉行第3輪和談

中國收回30倍台灣良機就是現在　國際評價瞬間扭轉

中國收回30倍台灣良機就是現在　國際評價瞬間扭轉

讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

馬斯克警告：星鏈系統恐成俄軍空襲目標

馬斯克警告：星鏈系統恐成俄軍空襲目標

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機張誠新聞挖挖哇軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

大樂透頭獎1億元1注獨得　台中開出

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

即／心碎媽憂兒遺體停電化掉　殯儀館打臉黃捷

求子7年⋯51歲張秀卿宣布停經

即／澎恰恰說好今天還錢又唬弄了

讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

更多

最夯影音

更多
拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面