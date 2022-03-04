快訊／心碎媽憂「兒遺體停電化掉」　殯儀館備用發電機打臉黃捷

▲0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄興達發電廠昨(3日)出現開關人為疏失，導致全台549萬戶大停電，其中高雄市就是重災區。市議員黃捷今心疼表示，一位媽媽告訴她，因為斷電，兒子在殯儀館冷凍櫃快退冰，很擔心遺體化掉。對此，殯館處澄清，停電當下備用發電機立即運作，未有民眾反映大體退冰疑慮。

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▲高雄市議員黃捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

市議員黃捷今在臉書發文表示，昨天大停電，創下非天災因素史上最長的停電紀錄，高雄宛如上演「生存家族」。不只民生用電，還有半導體、石化業停工，將近造成數百億損失。高雄從早上九點開始停電，到晚上九點才復電。整整12個小時，對所有人都是折騰，更是揮之不去的夢魘。

黃捷說：「光是我接到的陳情，就有小吃店、飲料店的冷藏食材因斷電損壞，損失上萬元，外送訂單也被迫取消，連電鍋也沒得煮飯，無法做生意。超商的鮮食、布丁、牛奶全報廢，甜點店做到一半的近百個蛋糕也壞掉。最心疼的，是有個媽媽來告訴我，因為斷電，她的兒子在殯儀館冷凍櫃快要退冰，問我電什麼時候才會來，她很擔心遺體化掉。」

▲0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄停電交通大亂。（圖／記者許宥孺攝）

對此，民政局表示，有關3月3日上午因興達電廠開關廠事故，造成全台無預警停電，高雄市政府殯儀館因平時既備有預應方案，停電當下備用發電機立即運作，因此，冷凍櫃、火化場及禮廳皆正常運作。



民政局強調，昨日停電期間於一殯及二殯民眾之治喪皆順利完成，期間亦未有民眾反映大體有退冰之疑慮。殯葬管理處表示，將持續維持各項設施之正常運作，以提供市民優質之治喪環境。

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