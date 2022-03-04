高雄IG景點「小香港」爆足跡　市府：自助餐廳實聯制狀況不好

▲高雄果貿社區有「高雄小香港」之稱，是熱門網紅景點。（資料圖／記者陳建宇攝）

記者許宥孺／高雄報導

嘉玲止步，高雄4日新增1例本土確診病例，個案是30多歲女性，在有「高雄小香港」之稱的果貿社區一家自助餐店工作，目前感染源不明。高市府也公布其足跡，包括左營區大偉自助餐、餐飲工會職訓中心、小7榮夏門市，上述都已完成清消。市長陳其邁提醒，民眾若有相關足跡，可至果貿社區籃球場篩檢。

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▲案20832於果貿社區自助餐店工作。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，案20832是30多歲年輕女性，在果貿社區自助餐外場工作，在疫調當中，她只接種一劑BNT，足跡上因涉及跨縣市，疫調過程還有諸多需要釐清，她在2月27日至3月1日到自駕到花東旅遊，3日因身體不適，出現發燒、身體嚴重痠痛症狀，因此到診所就醫，醫師評估後給予快篩試劑，當場呈現陽性反應，並轉銜到衛生單位由專責醫院繼行採檢，一採Ct值31，收治住院後再次採檢，Ct值是20，評估為新感染將持續匡列疫調。

衛生局也公布個案相關足跡，2月24日至26日、3月2日曾在大偉自助餐上班，2月24、25日曾到高雄市餐飲公會職業訓練中心櫃台辦手續繳費，26日曾到小7榮夏門市。環保局接獲疫調後，也於在今日完成清消。

▲▼個案足跡已完成清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

市長陳其邁補充，市府3月3、4日在果貿社區籃球場設置篩檢站，由於這名個案是經營自助餐店，顧客群大多是左營社區，也多屬於老顧客、熟客，在實聯制部分，落實情況不好，假如民眾有足跡重疊，或是常到大偉自助餐店，請配合到篩檢站採檢。