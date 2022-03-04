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高雄人怒了！陳其邁嗆低級錯誤　將代廠商、用戶向台電求償

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自臉書）

▲0303全台大停電，高雄市長陳其邁坐鎮消防局。（圖／翻攝自臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄興達發電廠昨(3日)上午出現開關人為疏失，導致全台549萬戶大停電，其中高雄市就有186萬戶受影響，成為重災區。高雄市長陳其邁今表示，高雄發電多卻是送電最慢的地方，怒斥台電「犯這種低級的錯誤實在不應該」，市府將會聘請律師代廠商、用戶向台電求償。

陳其邁表示，昨天一整天直到晚上9:30才恢復供電，這次停電的事件也引起高雄人普遍的不滿與憤怒，「台電犯這種低級的錯誤實在不應該」，長期的南電北送，在整個電網也缺乏韌性，「發電比較多的地方，結果送電是最慢的地方，所以我也希望台電公司必須負起責任，也應該要就整個電網的韌性、供電的穩定要痛加檢討，不能再犯」。

▲▼ 興達電廠現況曝 。（圖／記者吳世龍攝）

▲興達電廠開關人為疏失造成全台停電。（圖／記者吳世龍攝）

至於停電造成商家損失，陳其邁說：「市政府會全力協助來跟台電求償，那我想在整個台電的管理，尤其在興達電廠，這個也不是第一次犯這種錯誤，這種人為的錯誤一犯再犯，真的是讓高雄市民覺得非常不滿。」陳其邁認為，不管從電網的韌性到整個輸配電線路的檢討，到整個台電的管理，都應該要針對這件事情，台電要負起責任，而且要立刻的能夠就管理上的一些缺失進行改善。

陳其邁強調，市府會派經發局同仁協助了解產協會以及各工業區實質造成的損失，或者因為停電而造成停工、訂單影響等等，「這個一定要跟台電算清楚」，經發局跟法制局會聘請律師加以協助。

▲▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電。（圖／記者許宥孺攝）

▲0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電。（圖／記者許宥孺攝）

此次事故，經濟部初判為人為疏失，橋頭地檢署也啟動民生平台機制，將與法務部調查局高雄市調查處成立專案小組持續深入瞭解，如有涉及人為不法，專案小組將依法偵辦。陳其邁也認為，台電理應要有比較高、比較嚴格的管理文化，「但是在電廠的管理輕忽怠慢，也沒有按照標準作業程序來做，實在是不可原諒，非常的不應該」。
 

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