台中男持刀超商揮舞！副店長遭毆重傷…他竟當天獲釋：我會常來

▲超商副店長提醒顧客填寫實聯制、不要在客席充電，竟遭持刀攻擊。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中一間超商的副店長發現顧客沒填實聯制、在客席充電，因此上前提醒，沒想到因此遭到顧客持刀攻擊，雙方扭打在一起，副店長因此住院、顧客也被依照公共危險罪、傷害罪等罪嫌移送法辦。

根據《東森新聞》報導，這間超商位在台中沙鹿，梁姓副店長看見嫌犯坐在超商客席區，不但使用插座充電、不斷發出聲響，因此上前提醒，沒想到嫌犯竟拿出預藏的刀具，朝著梁姓副店長攻擊，2人扭打在一起。

梁姓副店長遭到毆打，嘴唇出現撕裂傷，右眼球也有鈍傷、結膜下出血，眼眶裡的碎骨壓迫到眼球，視力因此嚴重受損，是否能恢復還不確定，全身也有多處挫傷，目前仍在住院治療。

▲副店長遭到攻擊，右眼眼眶歲骨壓迫到眼球，是否能恢復還不知道，結果嫌犯當天獲釋。（示意圖／視覺中國）



事後警方到場，將嫌犯帶回詢問，發現嫌犯騎車到超商，酒測值高達0.43毫克，全案依照傷害罪、公共危險罪等罪嫌送辦。

沒想到，梁姓副店長還在住院，犯案的嫌犯當天就獲釋，隔天還跑回超商，向其他店員詢問「副店長在不在」，更是放話「我會常來」，讓店員們十分驚恐，梁姓副店長也十分不解，為何被害人還在住院，嫌犯就能夠在外趴趴走，甚至還出言恐嚇他人。副店長的父親也感到相當憤怒，堅持要向嫌犯提告恐嚇，否則其他店員也可能受害，希望事件能夠到此為止。

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