烏克蘭核電廠遭砲擊「火光炸裂」瞬間曝　核武專家揭最大恐懼

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭南部的歐洲最大核電廠「札波羅熱」（Zaporozhye）疑遭俄軍砲擊失火，火光從天而降、觸地炸裂的畫面也被監視器拍攝下來。美國2名核武專家表示，雖然目前外界所知道的資訊還不夠多，「但最大的擔憂是火勢破壞反應堆的冷卻系統。」

▲烏克蘭札波羅熱核電廠遭砲擊。（圖／翻攝推特）

《時代雜誌》指出，札波羅熱核電廠「發電量佔烏克蘭總發電量的1/4」，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）證實消息並警告，如果這座設施爆炸，規模將是「車諾比的10倍」。

加州「詹姆斯．馬丁防止核武擴散研究中心」東亞部門主任路易斯（Jeffrey Lewis）表示，「核反應堆是一個很龐大且密閉的混凝土建築，不應該起火。」最令人擔心的是，萬一密閉結構遭導彈或火勢破壞，將可能變得非常危險，但工作人員應該24小時都在現場待命，能夠在火勢蔓延前，暫停核反應堆的運作系統。

▲大核電廠失火的監視器畫面。（圖／翻攝推特）



CNN報導，路易斯也提到，核電廠到處都有輻射偵測器，以利全面偵測輻射高峰值，但截至他受訪時，最新輻射監測值看起來仍落在「正常」範圍。

卡內基國際和平基金會（CEIP）核武政策計畫主任阿克頓（James Acton）也指出，最令人擔心的是，火勢破壞核反應堆的冷卻系統，萬一冷卻過程中斷，可能在幾小時或幾天內融化，速度取決於反應堆的放射性程度，「我確信反應堆已經被關閉，但裡面的燃料仍具放射性且需要冷卻。只要燃料還在裡面，就必須保持反應堆持續冷卻。」

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