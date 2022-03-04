「歐洲最大核電廠」遭俄轟炸　烏外長：若爆炸恐為車諾比核災10倍

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭軍隊正在南部城鎮安赫德（Enerhodar）外圍與俄軍激烈交火，位於當地的歐洲最大核電廠「札波羅熱」（Zaporozhye）疑似遭俄軍攻擊，稍早驚傳失火。烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）如今證實此事，他還警告，如果這座設施爆炸，規模將是「車諾比的10倍」。

As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

當地時間凌晨2時30分左右，庫列巴推文表示，「俄軍正從四面八方向札波羅熱核電廠開火，這是歐洲最大的核電廠，而且已經發生火災。如果它爆炸了，規模將是車諾比的10倍。俄羅斯人必須立刻停火，並讓消防員建立安全區域。」

▲各大外媒轉發札波羅熱核電廠驚傳失火的監視器畫面。（圖／翻攝推特）

另據CNN報導，一名白宮官員表示，他們正在密切監控札波羅熱核電廠的狀況。但東歐最大媒體NEXTA最新消息指出，核電廠發言人圖茲（Andrey Tuz）已經表示，目前沒有輻射擴散的威脅或疑慮。

市長歐拉夫（Dmitry Orlov）表示，安赫德尚未陷落，俄軍被守軍擋在外圍，但猛烈攻勢不斷，「札波羅熱核電廠已經起火了。」烏克蘭當局報告顯示，俄軍正在加大進攻力度，並調動大量坦克想要拿下核電廠。此外，多間外媒也轉發相關監視器畫面。

快訊／烏克蘭南部「歐洲最大核電廠」驚傳起火！ 監控畫面曝

上街堵俄軍！數百烏克蘭人出動 擋住「歐洲最大核電廠」要道

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