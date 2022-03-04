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香港疫情爆發破千死！專家點破4原因　「這群人」恐是大問題

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲香港疫情爆發，單日確診人數屢創新高。（圖／路透）

記者楊晏琳／綜合報導

香港疫情大爆發，昨（3）再添5萬6827例確診，創下歷史新高，累計超過28萬人染疫，死亡人數破千。專家分析，其實香港疫苗接種率超過世界平均值，疫情之所以如此失控，主要原因有四，包括老人疫苗接種不夠全面、人口密度問題等。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在個人臉書上發文指出，香港的疫苗接種率其實已超過世界平均值，第一劑82%、第二劑70%、第三劑23%，但死亡率卻遠高於接種率差不多的紐西蘭（第一劑84%、第二劑78%、第三劑48%）。

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黃軒表示，根據學者分析，香港疫情爆發原因主要有四。首先，「香港老人接種疫苗不夠全面」，在Omicron肆虐下，香港仍然有63.1%，年齡70～79歲的老人產生疫苗猶豫，即使到80歲以上，仍有34.2%的老人猶豫要不要打疫苗。反觀紐西蘭，老人的疫苗接種率是95%。

第二，「香港的人口密度」也是問題之一。黃軒指出，香港人口太多約有750萬，土地面積小但人囗太多，人與人之間的密度增加。反觀紐西蘭，幅員廣大卻僅約500萬人。第三，「接種的疫苗不同。」香港人接種的大多是滅活病毒的疫苗，而紐西蘭多數是施打mRNA疫苗，兩者的保護力不同。

最後則是「加強劑接種率不足。」黃軒直言，香港現在是Omicron 病毒大流行，但港人加強劑接種率僅23%，遠遠落後紐西蘭（48%）近2倍左右。顯然沒有加強劑的疫苗提升，保護力完全不夠。

針對香港疫情失控，指揮中心指揮官陳時中昨日也坦言，確實讓他感到「意外、怵目驚心」陳時中說，香港的邊境管制甚嚴，大部分維持14+7，檢驗時間也拉到20天，原先境外移入個案也差不多在個位數。

「但現在，從它開始超過1千人後，一個禮拜就翻一倍，超過1萬後就2、3天翻一倍，到現在幾乎一天快到一倍。」陳時中警告，台灣本來管制和香港差不多，若我們沒有警戒好，或有任何疏忽，台灣也有可能發生這種疫情大爆發。因此他表示，解封方面還是不能操之過急。

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