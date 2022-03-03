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大陸 大陸焦點 特派現場

陸政協記者會今登場　「中美對抗分歧、動態清零」成熱點

▲▼ 2022年3月3日，大陸全國政協十三屆五次會議新聞發布會在北京舉行。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2022年3月3日，大陸全國政協十三屆五次會議新聞發布在北京舉行。 （圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會正式拉開序幕，今（3日）全國政協十三屆五次會議新聞發布會在北京舉行，由大陸全國政協委員郭衛民擔任發言人，介紹今年政協各項工作重點。其中，談到美國和西方國家加大圍堵大陸力度，郭衛民指出，當今國際形勢的確嚴峻複雜，呼籲國際社會要團結應對挑戰，但有一些國家熱衷於拉幫結派，搞小圈子，已經違反世界潮流，不得人心。

大陸第十三屆全國政協十三屆五次會議，今下午三點中外記者會率先登場，考量防疫需求，全程採取視訊模式。由大陸全國政協委員、外事委員會委員郭衛民擔任全國政協十三屆五次會議新聞發言人。大約七十分鐘記者會，沒有涉台以及烏俄衝突相關話題，中外媒體多半圍繞中美關係、大陸經濟外貿發展、以及後續「動態清零」政策鬆綁等議題。

中美關係依然是記者會關注焦點，面對保護主義加劇，美國等西方國家對華針對性加劇，是否會打亂大陸對外開放的節奏？郭衛民指出，現在國際形勢的確嚴峻複雜，國際社會亟待加強團結、共同應對挑戰。在這樣的形勢下，我們也看到一些國家熱衷於拉幫結派，搞「小圈子」「小團體」，以意識形態劃界來分裂世界，他們的這些做法違背了世界潮流，不得人心。

郭衛民說，「對外開放是中國的基本國策。」去年，中國實際使用外資達到了1.15兆人民幣，再創歷史新高。充分說明外國投資者對中國開放政策、營商環境和發展前景的信任。全國政協也十分重視推動對外開放工作。外事委員會圍繞「『十四五』規劃對外開放重大舉措落實情況」開展專項民主監督工作，為推動高水平對外開放提供助力，這項工作會持續五年。

▲▼ 2022年3月3日，大陸全國政協十三屆五次會議新聞發布會在北京舉行。 。（圖／記者任以芳攝）

▲陸官方認為，「動態清零」政策符合國情。（圖／記者任以芳攝）

談到世界各國開始放寬防疫政策，有媒體問，大陸應對疫情的「動態清零」政策是否有相應的調整，若繼續堅持經濟成本是否會上升，並且阻礙大陸與世界之間的人員交往與互動？

對此，郭衛民強調，「最近國外有些輿論認為中國的防疫政策影響了全球的供應鏈產業鏈，這是不正確的。」就是採取正確的防疫政策，大陸率先恢復經濟增長，保障全球產業鏈和供應鏈基本穩定；去年大陸對外貿易規模、國際市場份額都創造了歷史新高。

他進一步說，疫情防控成果證明，現今防疫政策符合大陸國情、符合科學規律，防疫措施相對成本低、成效好。未來會密切關注、研判國內外疫情形勢的發展，加強科學防控、精準施策，以更小社會成本控制住疫情。

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲ 香港疫情嚴峻，大陸全力協助醫療資源和人手。（圖／路透）

最後，談到因疫情推遲到五月的香港行政首長選舉，未來最新選舉制度情況。郭衛民介紹，「委員們認為，這是一套好制度。」新選舉制度符合「一國兩制」原則，符合香港實際，為確保「一國兩制」行穩致遠、確保香港長期繁榮穩定提供了制度支撐。

由於香港疫情嚴峻，大陸中央增派人力支援香港抗擊疫情。預計到北京參加政協開幕的港區全國政協委員，多半落實疫苗接種、健康監測、核酸檢測，可以順利參加全國政協十三屆五次會議。其他無法參會的港區委員，將透過網路視訊等模式，提交提案和發言討論，不會影響參與兩會相關議題的討論。

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