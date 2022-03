白目俄兵「在戰場拍抖音」　1週後超慘下場曝！蠢到被抓淪戰俘

▲俄兵在前線囂張自拍影片。(圖/翻攝自推特NEXTA)



記者王佩翊/編譯

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭超過1週,至今卻依舊沒有打下首都基輔,事實上,有消息證實,許多被推上前線作戰的俄軍士兵其實並未受過專業訓練,甚至不知道要被派到烏克蘭打仗。日前就有一名俄國士兵在戰場上露出荒謬笑容,並以火炮發射為背景,大拍抖音,引人震怒。沒想到如今就傳出,這名白目士兵不到1週後就被烏軍給俘虜,正是因為他的抖音洩露部隊位置。

外媒NEXTA於3日po出了一則影片,而該則影片則是由2段不同時期拍攝的影片所組成。只見在標示著2月25日的第一則影片中,一名俄羅斯士兵手持手機自拍,他面露微笑地得意點頭,然而身後卻是不斷發射的炮火,整個畫面顯得格外詭異,他甚至還白目地將這段影片上傳至網路上。

▲俄兵躺在病床上神情痛苦。(圖/翻攝自推特NEXTA)



第二段標示著3月1日的影片中,同一名士兵卻是表情痛苦地躺在病床上動彈不得,疑似是受了傷。據悉,該名俄軍士兵正是因為自拍影片洩露了軍隊位置,才會遭到烏軍突襲,最後被捕獲為戰俘。而當拍攝影片的人不斷問他,「普丁是白癡嗎?」他則是虛弱地不斷重複著「是的」、「他就是」。

公開這段影片的NEXTA寫道,「來自俄羅斯的佔領者已經重新思考俄軍為何入侵烏克蘭。他不敢再在炮火中微笑了。」

