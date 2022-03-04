白目俄兵「在戰場拍抖音」　1週後超慘下場曝！蠢到被抓淪戰俘

▲俄兵在前線囂張自拍影片。（圖／翻攝自推特NEXTA）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭超過1週，至今卻依舊沒有打下首都基輔，事實上，有消息證實，許多被推上前線作戰的俄軍士兵其實並未受過專業訓練，甚至不知道要被派到烏克蘭打仗。日前就有一名俄國士兵在戰場上露出荒謬笑容，並以火炮發射為背景，大拍抖音，引人震怒。沒想到如今就傳出，這名白目士兵不到1週後就被烏軍給俘虜，正是因為他的抖音洩露部隊位置。

外媒NEXTA於3日po出了一則影片，而該則影片則是由2段不同時期拍攝的影片所組成。只見在標示著2月25日的第一則影片中，一名俄羅斯士兵手持手機自拍，他面露微笑地得意點頭，然而身後卻是不斷發射的炮火，整個畫面顯得格外詭異，他甚至還白目地將這段影片上傳至網路上。

▲俄兵躺在病床上神情痛苦。（圖／翻攝自推特NEXTA）



第二段標示著3月1日的影片中，同一名士兵卻是表情痛苦地躺在病床上動彈不得，疑似是受了傷。據悉，該名俄軍士兵正是因為自拍影片洩露了軍隊位置，才會遭到烏軍突襲，最後被捕獲為戰俘。而當拍攝影片的人不斷問他，「普丁是白癡嗎？」他則是虛弱地不斷重複著「是的」、「他就是」。

公開這段影片的NEXTA寫道，「來自俄羅斯的佔領者已經重新思考俄軍為何入侵烏克蘭。他不敢再在炮火中微笑了。」

#Russian occupant rethinks the invasion of #Ukraine by Russian troops. He does not longer smile during shellings. pic.twitter.com/H7FtXNU41Y — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

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