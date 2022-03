俄軍入侵才5日！基輔周邊成廢墟、人民搶買日用品　恐怖衛星照曝光

▲民眾在基輔排隊等著購買日用品。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國衛星圖像公司Maxar最近公開衛星照片,顯示俄羅斯在發動戰爭後,短短5日就讓烏克蘭境內多個民宅被毀,遍地佈滿砲火炸出的坑洞和車輛殘骸,人們也生活在水深火熱之中,淒涼一片的景象讓人心酸。

據CNN報導,這些衛星照片是Maxar在2月28日所攝,儘管戰火爆發後,空中就佈滿了厚厚的雲層,導致多數衛星難以觀測全國景象,不過從部分照片看來,位於首都基輔以北約80公里處的車尼哥夫(Chernhiv)地區,一個叫里夫諾皮爾利亞(Rivnopillya)的村莊被砲火擊中,導致當地千瘡百孔,空中除了瀰漫著白色的硝煙外,也可見多個民宅已毀、村莊周圍遍布撞擊坑。

