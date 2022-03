烏克蘭登《時代雜誌》封面　引用澤倫斯基感人金句！致敬平民英雄

▲美國《時代雜誌》封面聲援烏克蘭。(圖/翻攝自推特@TIME)

記者張寧倢/綜合報導

美國《時代雜誌》(Time)推特帳號3日上傳了最新一期封面,以簡單的黑底配上,代表烏克蘭國旗的「藍、黃」兩色油漆圖樣,英語標題寫道「澤倫斯基與烏克蘭的英雄們」,向陷入殘酷戰事的烏克蘭人民致敬。

根據BBC報導,《時代》最新一期的雜誌封面,以藍、黃雙色的油漆粉刷圖樣,表現出烏克蘭的國旗顏色。封面中央引用烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)日前在歐盟歐洲議會演說中的一句話,「生命將戰勝死亡,光明將戰勝黑暗」。英文標題則寫著,「澤倫斯基與烏克蘭的英雄們」,向烏克蘭致敬。

報導指出,《時代》封面故事提到,澤倫斯基在敵方開始入侵後選擇留在首都基輔,他「改變了歷史」,這反過來激勵了美國與其盟國對俄羅斯採取嚴厲行動。

TIME's new cover: Volodymr Zelensky and the heroes of Kyiv https://t.co/kgNYusBXOS pic.twitter.com/6n8wyy4UkQ