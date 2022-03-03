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柯文哲捐10萬援助烏克蘭　北市府中庭設「藍黃加油牆」民眾也能寫

▲▼台北市長柯文哲出席「響應自由城市協議／台北聲援烏克蘭」活動。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲出席「響應自由城市協議／台北聲援烏克蘭」活動。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

俄烏戰爭造成大量烏克蘭難民湧入波蘭，波蘭首都華沙市向「姐妹市」台北市提出需求，而台北市長柯文哲3日上午表示，將要使用社會局緊急救難專戶的錢人道援助。柯文哲下午補充，自己將以個人名義捐出10萬元，並在台北市政府中庭佈置以烏克蘭國旗藍、黃顏色背板，讓外交使節或民眾可在便條紙上寫字，為烏克蘭加油打氣。

柯文哲3日於台北市政府出席「響應自由城市協議／台北聲援烏克蘭」活動，與會人員包括歐洲經貿辦事處長高哲夫、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文、法國在台協會副處長Guillaume Delvallee、美國在台協會領事組長Deena Parker、比利時台北辦事處處長文浩德、波蘭台北辦事處處長高則叡、捷克經濟文化辦事處代表Patrick Rumlar，以及烏克蘭學生代表等。

▲▼台北市長柯文哲出席「響應自由城市協議／台北聲援烏克蘭」活動。（圖／台北市政府提供）

柯文哲於活動致詞中提及，台北市緊急救難專戶還有5000萬元左右，會先緊急通過預算捐錢至華沙市，今天活動代表對烏克蘭的支持。台北市政府發言人陳智菡補充，目前援助數字尚未確認，要經過善款專戶委員會同意，先前國際重大事件時，也都有動用過該專戶。

台北市涉外事務總監周台竹於3日在2022台灣永續峰會受訪時表示，為了表達台北市政府對烏克蘭危機的關切，特別邀請各國駐台使節參加活動，現場佈置了烏克蘭國旗藍、黃色背板，不論是外交使節或市民到達台北市政府中庭，都可以寫在藍色、黃色的便利貼上，貼到牆上後就是一面烏克蘭國旗，表達對烏克蘭的心意。

▲▼台北市長柯文哲出席「響應自由城市協議／台北聲援烏克蘭」活動。（圖／台北市政府提供）

周台竹轉述，柯文哲於致詞時有提到，他個人會捐10萬元給烏克蘭，並等待台北市社會局的重大災害民間捐款專戶申請數額下來，便會與波蘭首都華沙市取得聯繫。

此外，周台竹提及，烏克蘭學生代表也於活動中做意見表述，對方發現近期有很多來自俄羅斯的假消息，希望外界相信烏克蘭，不要聽從假消息。

▲▼台北市長柯文哲出席「響應自由城市協議／台北聲援烏克蘭」活動。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長柯文哲出席「響應自由城市協議／台北聲援烏克蘭」活動。（圖／台北市政府提供）

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