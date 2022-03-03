烏國抗俄「情況不樂觀」！　他曝戰鬥民族目的：邊談邊打搞分化

▲俄烏戰火延燒至第8天仍未見平息。（圖／路透）

記者黃品臻／綜合報導

俄羅斯自24日入侵烏克蘭以來，戰事已來到第8天，烏克蘭全國一心頑強抵抗，讓俄羅斯始終無法攻下首都基輔，也讓兩國代表團坐上談判桌開啟談判。歷史補教名師分析俄烏戰爭表示，雖然烏克蘭把俄羅斯逼上談判桌，但實際其況並不樂觀，因為俄羅斯打的算盤不是停戰，而是分化！

呂捷今（3）日在臉書上針對俄烏戰爭提出分析與看法，他指出，俄羅斯入侵烏克蘭就是秉持著「老子吃定你了」的態度，就如同二戰德國打捷克一樣，列強不但會袖手旁觀，還會讓一切合理化，然後俄羅斯沒想到的是，烏克蘭居然有反抗能力。

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戰火延燒至今，呂捷提到，原本「假裝沒看見就算了」的風向變了，雖然礙於俄羅斯的勢力，不敢正面對決，但各國還是接續送上經濟制裁、軍備等支援，而美國也開始有所動作。

呂捷提到與中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑討論俄烏戰爭一事，烏克蘭看似打得有模有樣，還把俄羅斯逼上了談判桌，但情況卻不是這麼樂觀，「這波的戰果就像二戰時期的德軍也打了幾場勝仗，但對大局影響不大，而俄烏在戈梅利州的談判，俄羅斯打的算盤不是停戰，而是分化！」

▲俄烏雙方代表團於2月28日進行首次談判，但未見明顯結果。（圖／路透社）

呂捷指出，俄羅斯的策略向來是邊打邊談、邊談邊打，在調集大軍壓境與戰爭的緊繃情緒下，加上一輪又一輪的談判，都有可能讓原本以為即將到來的和平再一次幻滅，烏克蘭國內勢必會出現鴿派、降派及原有的親俄派，這就是分化。

呂捷也引述林穎佑說法，「過去蘇聯的軍事思想中曾提到，先用火力消滅敵人的1/3；再用宣傳讓剩下的1/3無力；最後的1/3就會自動崩潰了，在此基礎下，其最大的目的可能是希望藉此動搖烏克蘭軍心，甚至期望能激發烏克蘭內部出現主戰派與主和派的對立，並且主動出現親俄政府撤換當前的澤連斯基，以戰逼談背後的算計是持續削弱敵方武力。」

至於俄羅斯長年被外界稱為「戰鬥民族」，到底是能戰鬥？會戰鬥？還是愛戰鬥而已？呂捷對此表示，綜觀近200年的戰史，俄羅斯單獨對外戰爭的勝率其實不高，俄羅斯的勝仗通常不是ACE級的對手，不然就是有盟國參與。但是攻打俄羅斯也不會贏，呂捷說，「因為他們有兩位將軍，冬將軍、地將軍，也就是酷寒的天氣與廣大的土地，不信的話你可以私訊拿破崙，他有話跟你說……」