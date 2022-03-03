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超猛烏克蘭男「勇衝俄軍坦克前」　從敵軍手中奪回國旗！

記者王佩翊／編譯

俄羅斯2日宣布佔領烏克蘭南部戰略城市「赫爾松」（Kherson），而該地也成為烏克蘭首個淪陷的主要城市。赫爾松市長科雷哈耶夫（Ihor Kolykhaiev）則證實，已有300多名烏克蘭平民與士兵戰死，就連目之可及的烏克蘭國旗也全被俄軍沒收。不過卻有一則影片拍到一名烏克蘭男子不畏危險，衝到俄軍坦克前，並拿回烏克蘭國旗，同時大喊著「榮耀歸於烏克蘭！」愛國情操讓人為之動容。

根據CNN報導，這段影片是在2日被公開。從影片中可以看到赫爾松地區管理局（Kherson Regional Administration）前有大批的俄軍與坦克駐守，由於俄軍侵襲，因此民眾全都不敢出門，只能躲起來避難，避免與敵軍正面衝突。然而畫面中卻出現一名雙手舉著烏克蘭國旗的男子，不畏敵人的壓迫，一步步靠近俄軍坦克。

▲▼ 超猛烏克蘭男「直奔俄軍坦克前」　從敵軍手中奪回國旗！。（圖／翻攝自Radio Free Europe/Radio Liberty）

▲烏克蘭男子衝到俄軍坦克前奪回國旗。（圖／翻攝自Radio Free Europe/Radio Liberty）

CNN隨後也證實了該則影片的真實性。報導指出，在駐守的俄軍中有名士兵搶來了烏克蘭的國旗，同時舉著烏國國旗，而這名勇敢的男子便不斷地靠近他，並從俄軍手中拿回國旗。過程中緊繃，所幸並未發生危險情況。而該名男子拿回國旗後，隨即大喊「榮耀歸於烏克蘭！榮耀歸於英雄！」

影片曝光後，隨即引發熱議。許多網友因為畫面中男子的愛國情操而感動不已，也有網友表示，俄國士兵並未壓制他，而是直接把國旗還給他，由此可知，就連在第一線的他們也不想和無辜的平民發生衝突。

另一方面，赫爾松市長科雷哈耶夫2日在臉書上表示，赫爾松已經被俄羅斯所控制。不僅如此，他同時證實，俄軍坦克入侵導致多達300名烏克蘭平民與士兵戰死，烏軍已經失守，街道上到處都是屍體，連搶修電力的人員都遭狙擊射殺。

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