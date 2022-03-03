快訊／本土+5分布3縣市「米迪幼兒園疫情擴及彰化」　另增66境外

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增5例本土病例，分布在新北、桃園、彰化3縣市。5例中有4例為米迪幼兒園衍生，分別是3名幼童與1名家長，其中2人還是彰化個案，疫情跨出桃園；另66例境外移入(28例為航班落地採檢陽性)，確診個案無人死亡。

今日新增5例本土病例，都是隔離中陰轉陽，當中4例與桃園米迪幼兒園疫情相關，分別是1名米迪幼兒園學童，為先前觀音國小附幼確診個案的姐姐，另3案則是先前確診學童的母親與居住彰化2名表哥，累計至目前為止米迪幼兒園相關已有30人確診；另1例本土則與宗教吃唱團相關，為曾參加春酒確診個案的父親。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲3/3新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(11例)、菲律賓(6例)、美國(5例)、香港(4例)、新加坡、印尼及印度(各3例)、柬埔寨、緬甸及英國(各2例)、拉脫維亞、日本、南非、法國及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另20例調查中。入境日介於今(2022)年1月25日至3月2日。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。