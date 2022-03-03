商務泡泡「降到5天檢疫」才有吸引力　陳時中：風險好大！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣3/7後放鬆邊境管制，國籍航空機組員檢疫措施將放寬，外界關心是否會有商務泡泡，吸引國際商務客來台？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，檢疫沒有降到5天，對商務客吸引力不大，但檢疫天數短、風險相對高，需要審慎評估。

3/7後檢疫放寬，陳時中說，經濟部規畫經濟泡泡可擴大辦理，有相關必要性投資，可依商務泡泡辦理。

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陳時中指出，檢疫縮短到10天後需要時間觀察疫情變化，若居家檢疫減少至7天，風險會開始增加，疫調匡列會比較辛苦，再降為5天將會有「好大風險」，當社會能承擔較大風險時，才有辦法進行，但沒有降到5天，對商務客吸引力不大，需要審慎評估。

3/7後國籍航空機組員檢疫鬆綁，長程航班符合一人一戶檢疫規定和接種第三劑疫苗滿14天，就適用5+5檢疫措施，入境之後第0天和第5天要做PCR，第7天做快篩，第10天再做PCR。沒有接種第三劑滿14天，就維持5+9的檢疫措施。

短程航班只要機組員接種疫苗追加劑滿14天，可從自主管理變為7天自我健康監測，每7天進行PCR，兩次PCR間增加一次快篩，也就是一個禮拜做PCR，三、四天做一次快篩，7天再做一次PCR，採循環週期性的自我健康監測，取代檢疫時間。未接種追加劑或接種未滿14天，則維持5+9檢疫方式。