香港疫情「指數型大爆發」釀千死　陳時中：台灣解封不能操之過急

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

本土疫情趨緩，今日落地篩檢更是首見「零確診」，台灣何時解封引發關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（3）表示，雖然本週國際疫情略降，但周遭國家疫情仍嚴峻。他指出，疫情一向控制良好的香港，現在卻指數型爆發「若我們沒有警戒好，或有任何疏忽，這樣大爆發絕對不是沒有可能！」強調台灣解封仍不能操之過急。

陳時中公布今日上午落地採檢數據，首次迎來零確診。不過陳時中表示，雖國際疫情比上週下降13%左右，但周遭國家仍相當嚴重。他指出，日本雖逐漸穩定，但確診人數到現在仍有5、6萬；韓國再創高峰，昨日平均有15萬，是世界單週平均最高；香港疫情爆發，昨日更是暴增5萬5353例確診，創下歷史新高。

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陳時中表示，以往單週確診平均最高是美國或歐洲相關國家，近來卻有轉到亞洲國家的趨勢，譬如越南持續升高有12萬，紐西蘭也有2萬多。「最讓我們覺得有一點意外、怵目驚心的就是香港。」陳時中說，香港的邊境管制甚嚴，大部分維持14+7，檢驗時間也拉到20天，境外移入個案也差不多在個位數。

「但現在，從它開始超過1千人後，一個禮拜就翻一倍，超過1萬後就2、3天翻一倍，到現在幾乎一天快到一倍，累計死亡人數將近快要1千。」陳時中指出，提出相關數據，是希望能讓大家了解，其實以Omicron疫情下，很難用時間去判定開放程度，要時時去監控疫調管制等綜合因素，才有辦法控制疫情。

陳時中強調，香港一向控制很好，但是現在幾乎是指數型大爆發，「台灣本來管制跟他們差不多，若我們沒有警戒好，或有任何疏忽，這樣大爆發絕對不是沒有可能！」他表示，解封方面還是不能操之過急，要用疫情相關指標當目標，但不能用時間當目標來作為解封條件。