米迪幼兒園+4！陳時中：恐有新感染源頭　已安排7同住家人採檢

▲米迪幼兒園相關確診關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增5例本土病例，其中4例與米迪幼兒園有關。指揮官陳時中表示，相關個案中，有3例為家人，分別為幼兒園學童（案20556）母親與2名未滿10歲的表哥。另一名則為米迪幼兒園學童（案20752），其姊姊已於先前確診，列案20619，該家同一家三口N抗體都是陽性，Ct值高達31。陳時中說，不排除也為感染源頭。

陳時中表示，案20752在幼兒園群聚時已被匡列，當時採檢為陰性，今日陰轉陽確診，目前還有7名同住家人，都會安排檢驗PCR與抗體，釐清感染源頭。

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醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，米迪幼兒園群聚源頭可能是一家三口的家長（案20483、20484）在外工作或因生活所需有相關足跡，再把病毒從其他地方帶進家裡傳給小朋友，但究竟與哪一條本土傳播鏈有關，還有待後續基因定序釐清。

案20484發病至今已14天，一般病毒傳到下一波間距為2~3天，病毒複製速度快，以此推算已經傳了4波。第一波是從家庭傳到幼兒園，第二波是從幼兒園傳給其他家庭，第三波為其他家庭群聚，第四波為透過職場工作再傳給其他家庭。目前全案已擴及3國小、30人染疫。