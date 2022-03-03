買1送1快收下！必勝客平日限定「買紙包飯送比薩」限時開吃了

▲必勝客全新紙包飯開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

紙包筆管麵吃不夠沒關係！人氣比薩品牌「必勝客」的「Pasta Hut系列」又推出全新「紙包飯」了，使用松露、干貝、牛肝菌、魷魚圈等食材打造2款罪惡口味，趕緊搶吃一波；而為歡慶新品上市，特意祭出平日限定「買1送1」優惠，凡購買紙包飯即可免費吃夏威夷比薩，上班族把握機會大嗑一頓。

▲粉紅海鮮起司吃得到鮮蝦、魷魚圈等料。

必勝客推出最新「紙包飯」系列，一共有2口味選擇，首推「松露牛肝菌干貝起司」款，選用濃郁牛肝菌、鮮奶油白醬及松露結合成松露牛肝菌菇醬汁，接著透過紙包封烤烤技術讓醬汁融入米飯當中，再放進鮮甜干貝、洋菇及莫札瑞拉起司等配料，打造鮮甜口感，另一口味「粉紅海鮮起司」是以酸甜番茄紅醬、濃醇奶油白醬混合成粉紅醬後，搭配大尾鮮蝦、魷魚圈及莫札瑞拉起司，海鮮控肯定要嚐鮮，即日起正式開吃。

為慶祝新品開賣，必勝客也祭出平日APP限定「買1送1」優惠，即日起至4月25日期間每逢周一至週五，透過PK雙饗卡APP購買紙包飯就可免費多吃夏威夷個人比薩1個，數量有限、售完為止。

▲▼漢堡王最新優惠券。



另，漢堡王近日也有2022年最新優惠券等吃，大手筆祭出超過50種優惠組合，其中，最划算的就是6款漢堡及6款點心直接買1送1，像是起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、人氣小華堡、BK雞塊、辣薯球等通通有，以及6款點心第2件5折吃，有黃金雞翅、咖啡聖代、洋蔥圈等一次滿足。

除外還有超值選、個人超省餐、雙人激省餐及早餐限定優惠，讓速食控從早吃到晚還能省錢，即日起至3月31日限定開跑，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店不提供，並以門市實際供應為主。

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