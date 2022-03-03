可以寄杯、冷熱互換！超商「美式、拿鐵買6送6」限時1天開搶

▲全家好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族來囤了！全家每月限時1天「好咖日」終於登場，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」，不限冷熱且開放寄杯，加碼推指定鬆餅系列限量買6送3，3月6日上午10時準時開搶。另，萊爾富至3月14日前全門市也有Hi Café大杯拿鐵買1送1，通通要喝爆。

▲單品美式、拿鐵買6送6。

全家3月限定好咖日祭出「中杯單品美式、拿鐵買6送6」、「極鬆餅系列（經典蜂蜜、大納言紅豆、榛果巧克力、仙女奶茶鬆餅、草莓紅絲絨鬆餅）買6送3」共2大優惠，3月6日上午10時起即可透過APP中的「隨買跨店取」購買，單品咖啡每人限購1組，並開放寄杯、冷熱互換；極鬆餅限量5000組，同樣每人限購1組，提醒須在6月30日前兌換完畢。

另，萊爾富至3月14日止也在全門市推出「Hi Café大杯拿鐵買1送1（冰熱需一致）」，且3月8日前還加碼喝咖啡全品項第2杯7折優惠。

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