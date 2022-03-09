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肯德基母公司跟進制裁！暫停投資俄羅斯　必勝客所有門市關閉

▲▼ 肯德基,KFC。（圖／路透）

▲俄羅斯是肯德基去年實現創紀錄發展的主要關鍵市場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國食品產業巨擘麥當勞、可口可樂等8日相繼宣布暫停在俄羅斯的所有業務，速食連鎖業者肯德基（KFC）母公司百勝餐飲集團（Yum）表示，暫停在俄羅斯相關投資，暫停俄國境內70間肯德基門市營運，並關閉所有必勝客餐廳。

路透報導，百勝餐飲集團在俄羅斯擁有至少1000間肯德基門市及50間必勝客餐廳店面，幾乎是獨立特許經營商。這些餐廳門市透過特許經營協議獨立擁有營運，這意味著百勝餐飲集團的控制權不如自營門市那麼大，但面臨的財務及營運風險較小。

百勝餐飲集團表示，暫停俄國境內由公司營運的70家肯德基門市，並與主要特許經營商達成協議，關閉所有必勝客餐廳。

俄羅斯是肯德基去年實現創紀錄發展的主要關鍵市場，肯德基高管曾於2月9日在財報會議上提到，去年是肯德基發展創下紀錄的一年，由中國、印度、俄羅斯新開門市領頭。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，許多企業紛紛宣布撤出俄羅斯或是關閉當地門市。麥當勞8日宣布暫時關閉在俄羅斯的所有847間分店，星巴克暫停在俄所有商業活動，包括關閉門市、暫停商品運輸及物流。

►終於開槍了！麥當勞、星巴克、可口可樂、百事可樂　宣布在俄停售
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