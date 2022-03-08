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燒鴨最受歡迎！網友熱議5大燒臘主菜　脆皮燒肉是評分指標

▲甘牌燒味。（圖／記者黃士原攝）

▲燒臘是深受台灣人喜愛的港式料理，觀察網友們熱議的燒臘主菜，其中以「燒鴨」最廣受討論。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

燒臘是深受台灣人喜愛的港式料理，除了價格親民，從燒臘攤車傳來的香味更是讓人垂涎欲滴，也因此成為不少外食族的日常便當選擇。「Social Lab社群實驗室」本次透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近半年「燒臘」話題的網路聲量表現，帶大家了解網友熱議的五大最受歡迎燒臘主菜網路聲量排行。

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▲觀察網友們熱議的燒臘主菜，俗稱燒臘三寶的「燒鴨」、「叉燒」和「油雞」皆榜上有名。（圖／記者黃士原攝）

觀察網友們熱議的燒臘主菜，俗稱燒臘三寶的「燒鴨」、「叉燒」和「油雞」皆榜上有名，其中以「燒鴨」最廣受討論，不少網友提到因為醃製過的鴨肉軟嫩多汁，外皮又酥脆油亮，讓許多吃過的民眾都讚不絕口，表示「我吃燒臘只會吃燒鴨」、「有時候中午就會賣完超搶手」等，成為燒臘店必點的招牌菜色之一。

而「叉燒」和「油雞」也是民眾常點的主菜，就有網友分享「叉燒吃起來肉質軟嫩，醬汁很下飯」、「叉燒最好是半肥瘦」等，認為叉燒的醬汁和脂肪比例是美味的關鍵；「油雞」也同樣受到民眾喜愛，有網友認為搭配「蔥油醬」更能提升油雞的美味，留言「蔥油鹹鹹的搭配油雞超讚！」、「油雞加油蔥真的很強！此生最愛！」。

▲不少人更認為「脆皮燒肉」是燒臘店的評分指標。（圖／記者黃士原攝）

除此之外，不少人更認為「脆皮燒肉」是燒臘店的評分指標，表示脆皮燒肉的外皮越脆越能展現店家的功力，就有網友說「一間燒臘厲不厲害先看他的燒肉」、「好的燒肉帶你進天堂，壞的燒肉像吃棒棒糖」、「皮不脆肉太柴就不用再去了」等，可見大家對於脆皮燒肉的口感相當有要求；而「燒鵝」則是因為做工複雜且講究醃製調味，因此不少燒臘店家是「每天限量販售」，引發網友表示「有錢還不一定吃得到」等。

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