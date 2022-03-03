高CP值iPhone要來了！蘋果春季發表會3／9登場　四大新品盤點

▲蘋果發表會將於台灣時間3月9日舉辦。（圖／取自蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果春季發表會日期終於公布，蘋果表示，將於太平洋時間 3 月 8 日星期二上午 10:00舉辦 2022 年的首場活動，台灣時間則為3月9日凌晨2點，此次的發表會也是線上的形式舉辦。

與 2021 年的發表會一樣，由於疫情關係， 2022 年的第一場發表會將繼續以線上形式舉行，沒有實體活動。根據過去的訊息，預計蘋果將發布下一代iPhone SE、改良版iPad Air，以及至少一款配備蘋果自研晶片的 Mac，可能是Mac mini、13 吋 MacBook Pro，或兩者一起發布。

第三代 iPhone SE外觀可能與目前第二代機型相似，預計不會有任何設計變化。它將繼續採用厚邊框和Touch ID按鈕，將具備更新的 A 系列晶片，預計使用 A15 晶片，並支援 5G 。先前就有分析師表示，這將是蘋果最實惠的5G iPhone。預估新 iPhone SE 3 價格點可能會保持在 399 美元，換算成新台幣約1萬1000元左右。

在外觀上，蘋果也不會對下一代 iPad Air進行更改，但將搭載更快的晶片並支援 5G 。還可以使用支援 Center Stage 的新FaceTime鏡頭進行更新，即使在房間內四處走動，該功能也能讓人物保持在畫面中。

至於 Mac，有傳言稱蘋果計劃發布更高階的 Mac mini 版本，配備M1 Pro和M1 Max晶片。新的 ‌Mac mini‌ 將取代當前的英特爾‌ Mac mini‌ 選項。此外，13 吋的 MacBook Pro的更新版本也可能登場，據說配備了 M2 晶片，是M1晶片的繼任者。

M2芯片將採用與 M1相同的 8 核 CPU，但預計速度和效率會有所提高，GPU 也會有所改進。有傳言稱，M2 晶片將提供 9 核和 10 核 GPU 選項，高於原始 M1 晶片提供的 7 核和 8 核 GPU 選項。