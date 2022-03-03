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紫色iPhone 13 Pro超性感渲染圖曝　傳這天上市

紫色iPhone 13 Pro超性感渲染圖曝　傳這天上市。（圖／翻攝「@rendersbynai」推特）

▲紫色的iPhone 13 Pro和Pro Max渲染圖。（圖／翻攝「@rendersbynai」推特）

記者陳俊宏／綜合報導

蘋果春季發表會確定將在3/8（台灣時間3/9凌晨2時）舉辦，而現在有新的爆料指出，紫色的iPhone 13 Pro和Pro Max將在3/11上市。

「@rendersbynai」推特用戶近日發文，貼出4張疑似紫色iPhone 13 Pro和Pro Max的渲染照，只見屬於淡紫色。許多果粉留言，「看起來很性感」、「好美」、「如果他們這麼做，我會討厭自己並買下它。」

紫色iPhone 13 Pro超性感渲染圖曝　傳這天上市。（圖／翻攝「@rendersbynai」推特）

▲▼紫色的iPhone 13 Pro和Pro Max渲染圖。（圖／翻攝「@rendersbynai」推特）

紫色iPhone 13 Pro超性感渲染圖曝　傳這天上市。（圖／翻攝「@rendersbynai」推特）

蘋果發出春季發表會邀請函，確定將在3/8（台灣時間3/9凌晨2時）舉辦。根據外媒9to5mac報導，蘋果可能推出新的iPhone SE，預料，第三代iPhone SE可望維持平價風格，可能保持在399美元、約新台幣1萬1000元，是最便宜的蘋果入門手機。

彭博社的Mark Gurman預期，蘋果還會在春季發表會中推出至少一款新Mac，推測可能是高階Mac mini和更新後的初階13吋MacBook Pro，隨後在5月或6月左右推出另一輪新Mac。

▼紫色的iPhone 13 Pro和Pro Max渲染圖。（圖／翻攝「@rendersbynai」推特）

紫色iPhone 13 Pro超性感渲染圖曝　傳這天上市。（圖／翻攝「@rendersbynai」推特）

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