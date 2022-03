紫色iPhone 13 Pro超性感渲染圖曝　傳這天上市

▲紫色的iPhone 13 Pro和Pro Max渲染圖。(圖/翻攝「@rendersbynai」推特)

記者陳俊宏/綜合報導

蘋果春季發表會確定將在3/8(台灣時間3/9凌晨2時)舉辦,而現在有新的爆料指出,紫色的iPhone 13 Pro和Pro Max將在3/11上市。

「@rendersbynai」推特用戶近日發文,貼出4張疑似紫色iPhone 13 Pro和Pro Max的渲染照,只見屬於淡紫色。許多果粉留言,「看起來很性感」、「好美」、「如果他們這麼做,我會討厭自己並買下它。」

蘋果發出春季發表會邀請函,確定將在3/8(台灣時間3/9凌晨2時)舉辦。根據外媒9to5mac報導,蘋果可能推出新的iPhone SE,預料,第三代iPhone SE可望維持平價風格,可能保持在399美元、約新台幣1萬1000元,是最便宜的蘋果入門手機。

彭博社的Mark Gurman預期,蘋果還會在春季發表會中推出至少一款新Mac,推測可能是高階Mac mini和更新後的初階13吋MacBook Pro,隨後在5月或6月左右推出另一輪新Mac。

The iPhone 13 Pro. Now in Purple.

Available on Friday March 11.#apple #apple #AppleEvent #iphone13pro #iPhone13ProMax pic.twitter.com/ZPqiugw26x