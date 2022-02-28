蘋果春季發表將有意外亮點　外媒曝「這款iPhone」有機會大降價

▲iPhone SE2。（資料照／翻攝自蘋果官網）

記者吳康瑋／綜合報導

據外媒「彭博社」報導指出，蘋果公司預計於3月8日舉辦2022年度的春季發表會，且其中的重點不在是否發行iPhone SE3，而是有可能將上一代iPhone SE2的價格進行大幅度降價。

報導指出，目前經銷商以200美元（約合新台幣5620元）左右的價格來銷售iPhone SE2，而台灣官網定價為新台幣13500元；該報導推估蘋果公司有可能將iPhone SE2價格調整到比199美元（約合台幣5591元）還低的價格，來對外銷售，以在新興市場拓展出更多的動能，而台灣官網售價也將有機會大幅降價。

報導指出，目前iPhone在印度的市場佔有率不到5%，若降價成真，將有望提升各地區的市場佔有率，並能同時搶攻一些原先不想升級5G、或對iPhone 13不感興趣的消費者。

此外，該報導表示，蘋果公司目前仍在銷售的iPod touch，前一次更新的日期為2019年，若屆時真的降價了，預期可藉由更低價的入門款iPhone，來取代該產品線，不過目前仍無法確定官方是否會拍板降價，因此最終決定仍待後續舉行發表會時，才能進一步揭曉。