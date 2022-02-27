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iPhone 14回歸復古設計　傳瀏海消失、鏡頭不再是凸眼設計

▲▼iPhone 14系列傳改掉瀏海螢幕，變成挖孔設計，音量鍵也變回圓形。（圖／翻攝自MacRumors）

▲iPhone 14傳將改掉瀏海螢幕，變成挖孔設計，音量鍵也變回圓形。（圖／翻攝自MacRumors）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果iPhone 14系列據傳今年9月就要發表，目前也已經進入代工試產，而iPhone 14的外型也有最新流出資訊，一次解決不少果粉相當不喜歡的瀏海以及凸眼鏡頭，將改為挖孔螢幕以及將背後鏡頭與手機背面齊平，另外還將回歸iPhone 4及5代的復古設計，將音量鍵從直條型改回圓形。

根據外媒Macrumors報導， iPhone 14 和 iPhone 14 Pro移除瀏海之後，將改為藥丸型的打孔螢幕，也將保留前置鏡頭，額外設置圓型孔洞，其造型看起來就像一個「！」驚嘆號，並且維持 Face ID 臉部辨識功能。

在尺寸部分，據傳iPhone 14將取消mini，留下6.1吋及6.7吋兩個大小，且不只正面外觀將大改，手機背後讓不少人詬病的凸眼鏡頭，也傳出將要改回和背面齊平，放在桌上不再翹起來的設計。

不只鏡頭改回齊平，效能方面同樣不打折，據傳新手機將搭載8K錄影、48MP廣角鏡頭，並將改進超廣角鏡頭。

另外，在機型設計部分，也傳出將回到iPhone 4或5系列的復古設計，音量鍵從現在的細長型再變回圓型按鈕，綜合上述改動，可能也有機會吸引不少討厭瀏海凸眼iPhone的使用者，回歸他們心中蘋果最美好的年代，進而吸引他們回到蘋果陣營。

據了解， iPhone 14 Pro系列傳出將搭配8GB RAM與2 TB儲存空間，也有望成為蘋果史上最大記憶體容量之機型。

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