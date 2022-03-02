蘋果跌落第1名寶座？　全球5大手機品牌「最新市佔排行」出爐

▲iPhone 13 Pro Max。（圖／記者吳珍儀攝）



記者吳珍儀／綜合報導

蘋果一向是手機龍頭，不過根據集邦TrendForce最新發布的手機銷售市佔率中，蘋果在全球2021年第四季以24%拿下第一名，不過到了2022年第一季，手機預估銷售市佔率則由三星以21.8%拿下第一名寶座。

▲全球 2021年第四季及2022年第一季預估手機銷售市佔表。（圖／翻攝自trendforce）

2021年第四季中，蘋果在9月推出iPhone 13系列後，積極增加新產品出貨量，以滿足市場需求。蘋果iPhone產量提高至8550萬支，季增高達66%並創下歷史新高。

TrendForce指出，蘋果在iPhone 13定價策略方面，對消費者而言相當合理，且舊款iPhone降價幅度也顯著。加上華為旗艦機型P、Mate系列的訂單被iPhone訂單所取代，因此促進蘋果銷量，使蘋果在2021年全年銷量達到2.33億支。

不過TrendForce2022年第一季的預估手機銷售市佔率中則顯示，三星將以21.8%市佔率奪下第一名。雖然TrendForce未對此做出評論，但外界認為，三星市佔率可能是受惠於三星新上市的旗艦機Galaxy S22系列。