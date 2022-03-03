　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／死囚挑戰最高院分案　案件讓同法官審理公平嗎

▲桃園市黃姓男子去年2月間因悶死女兒11個月大女兒，地院法官27日宣判3年2個月有期徒刑。（示意圖／視覺中國CFP）

▲最高法院不斷做出「發回更審」的判決，導致被告來回於更審及三審之間，又因為承辦法官總是同一組人，似乎也看不到任何突破現況的機會。（示意圖／視覺中國CFP）

根據新聞報導，在憲法法庭今年1月改制前不久，收到40件釋憲聲請案，其中聲請人包含34名死囚一同挑戰最高法院，認為其內部分案規則違憲。

問題點其一為「上訴最高法院的重大刑案經第三審發回後再上訴，仍由原承辦股法官審理」，其二則為「自更二審以後上訴最高法院的案件，皆由同承辦股法官辦理」，認為一直由同樣的法官承辦案件，所做出的判決有何公平可言？根本是剝奪《憲法》第16條賦予人民的訴訟權。

不屬於法官迴避的規定嗎

相信大家第一時間會想到，訴訟法上不是有法官迴避的規定嗎？《刑事訴訟法》關於「法官迴避」規定在第17條：「法官於該管案件有下列情形之一者，應自行迴避，不得執行職務：一、法官為被害人者。二、法官現為或曾為被告或被害人之配偶、八親等內之血親、五親等內之姻親或家長、家屬者。三、法官與被告或被害人訂有婚約者。四、法官現為或曾為被告或被害人之法定代理人者。五、法官曾為被告之代理人、辯護人、輔佐人或曾為自訴人、附帶民事訴訟當事人之代理人、輔佐人者。六、法官曾為告訴人、告發人、證人或鑑定人者。七、法官曾執行檢察官或司法警察官之職務者。八、法官曾參與前審之裁判者。」

可以看到第八款的「法官曾參與前審之裁判者」屬於法官應迴避之理由，而所謂的「前審」，依據大法官釋字第178號解釋，指的是「同一推事（法官），就同一案件，曾參與下級審之裁判而言」。舉例來說，A法官曾在第二審辦過B案，那當B案上訴至第三審時就不得由A法官來審理。而且這範圍也包含到「前前審」，也就是若A法官在第一審辦過B案，那他在B案的二、三審也都應自行迴避。

但這個規定只有限制「前審」的法官應自行迴避，但如果像最高法院這樣讓相同個法官不斷在第三審承辦同一案件，由於參與的同樣屬於「第三審判決」並不算是「前審」，不符合法官自行迴避的要件，因此單就法律層面，最高法院的作法並未違反《刑事訴訟法》之規定。

最高法院應勇於自為判決

一直讓相同的法官承辦相同案件，美其名是讓最熟悉案情的法官可以迅速作出判決，但我們看到的反而是最高法院不斷做出「發回更審」的判決，導致被告不斷來回於更審及三審之間，又因為承辦法官總是同一組人，似乎也看不到任何突破現況的機會，就這樣平白虛度人生。

其實在《刑事訴訟法》第398條有規定，在原審判決違背法令，但不影響事實之確定時，第三審法院可以自為判決。能夠當到最高法院的法官，肯定都是法界菁英中的菁英，肯定是有能力做出合理的判決。若是能勇於做出自為判決，而不是總是像踢皮球一樣發回，對於訴訟經濟及被告的人權都可以有顯著的提升。

再講回最高法院分案規則的問題，讓相同的法官不斷承辦同一案件，雖然可能有人力等因素考量在內，但也確實因此產生法官迴避之疑慮，憲法法庭應要儘速將此案列入審理排程、正面解決此一制度上的盲點，才能讓三級三審的程序正義不受質疑。（本文轉載自法操

好文推薦

給說法／順手牽「傘」算竊盜或侵占

給說法／酒駕再修法　累犯公布姓名與長相

給說法／只是幫詐騙集團煮飯也算同夥嗎

法操，司法監督網路媒體。以上言論不代表本報立場。

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
ATM領錢突停電！正要吐鈔螢幕全黑　民眾哀嚎：什麼都去了
快訊／澎恰恰驚爆離婚　好友林董證實
興達電廠副廠長出面了　曝「大停電原因」！
Selina認愛小7歲男友　還介紹給前夫阿中認識
納豆腦出血「已可下床」　侯友宜曝他最新病況
興達電廠3次出包　網嗆「找誰背黑鍋」：誤觸？按到遙控器？
高雄有夠慘！停電造成全市停水　20行政區苦等復電
Selina認愛「超帥小男友真面目」曝光！大街忘情撒嬌放閃

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

蘇友辰／死囚打憲法訴訟求活　最高院分案連身條款違憲嗎

萊豬案憲法法庭言詞辯論　4議會批萊豬侵害地方自治

《憲法訴訟法》施行後首次辯論　《原住民身分法》憲法法庭開庭

《憲法訴訟法》今上路　許宗力：大法官可直接審查違憲判決

最後一號大法官解釋813號出爐　73年制度走入歷史

最高法院今天起廢除「限量分案」　期許能促進司法效率

給說法／死囚挑戰最高院分案　案件讓同法官審理公平嗎

柯怡如／網路簽注犯法嗎

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

女兒「想讀政大」她秒勸：別去！　 女主播4分析釣出一排校友認同

澤倫斯基：人民為自由生存而戰　歐洲議會演說「全場起立鼓掌」

「俄羅斯惡魔連老人也殺！」烏克蘭舞者拍片求救：我不想死

給說法／死囚挑戰最高院分案　案件讓同法官審理公平嗎

柯怡如／網路簽注犯法嗎

澎恰恰妻下跪求「別再借錢了好不好」！錄音檔瘋傳…他受打擊寫遺書

垃圾車突「飄移翻覆」撞紅綠燈翻覆　監視器揪小黃運將害的

獨／女大生為房租爭吵 　1女狂揮水果刀殺傷室友後輕生

台灣缺電危機怎麼解？台泥張安平：須靠儲能發展智能電網

《部落抓風味》開播！前進台東一窺「穀物紅寶石」秘密

俄國家隊隊長反戰：都說體育和政治無關，為何是我們就無效？

不斷更新／全台停電又停水！549萬戶受影響　各地災情一次看

【廣編】神腦生活X有閑官方店歡慶開幕！　iPhone13只要一萬元

Selina大方認愛小鮮肉！萬人朝聖祝福　Ella「現身笑虧16字」送4愛心

中部空氣品質紅爆　彰化縣查獲4起空汙違規...開罰70萬元

文山區血腥情殺！女巷口埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

法律熱門新聞

給說法／最高院分案規則公平嗎

柯怡如／網路簽注犯法嗎

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

李善植／和解書有法律效力嗎

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

鄭嘉欣／啥咪？關係人？

告訴6月期限　法界：過了就GG

劉彥君／地上權住宅知多少

雷皓明／濫訴有罰則　善用司法資源

地下匯兌蠅頭小利　檢方：刑責重

更多熱門

相關新聞

恐怖情人闖屋性侵　判刑7年4月定讞

恐怖情人闖屋性侵　判刑7年4月定讞

黃姓男子與女子小蘋（化名）交往，2人同居數天後，小蘋發現黃男情緒不穩而決意分手。黃男不滿，去年3月間以小蘋家鑰匙開啟大門，闖進二樓小蘋房內，持刀抵住她的喉頭，要脅打分手砲性侵得逞。一二審均將黃男重判7年4月，案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

林姿妙免押　高院撤銷女兒無保部分

林姿妙免押　高院撤銷女兒無保部分

即／林姿妙交保檢抗告　高院駁回

即／林姿妙交保檢抗告　高院駁回

柯怡如／網路簽注犯法嗎

柯怡如／網路簽注犯法嗎

法官蔡政佑偷拍女法官隱私　撤職停用2年

法官蔡政佑偷拍女法官隱私　撤職停用2年

關鍵字：

法律司改人權給說法法操死囚最高法院分案憲法法庭違憲法官迴避

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

快訊／台電證實：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

熊熊「床上激烈震動」180秒片外洩！被拉進房撲倒

快訊／全台大停電！高雄輕軌停駛了

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

強冷空氣探10℃時間曝　鋒面掃過雨勢加大

烏克蘭首淪陷大城　赫爾松「滿街曝屍」

更多

最夯影音

更多
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」
直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面