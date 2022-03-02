桃園地院法官蔡政佑偷拍女法官隱私　遭撤職並停止任用2年

▲桃園地院法官蔡政佑，因偷拍女法官電腦涉侵犯隱私，遭撤職停用2年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地院男法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，竟偷拍曾女辦公室電腦螢幕，向院長檢舉。女法官提出妨害秘密罪告訴，蔡政佑最後遭判刑5月、得易科罰金15萬元定讞。他也被送懲戒，職務法庭2日判決將他撤職並停止任用2年。可上訴。

本案發生於去年5月25日中午時分，曾姓女法官因有事暫時離開辦公室，請求同辦公室的法官蔡政佑代為處理公務，蔡男竟藉此機會，觀看曾女與他人間之LINE對話紀錄。蔡男懷疑曾女可能有婚外情，立即以自己手機拍攝曾女電腦螢幕上之LINE對話畫面，並將本事告知桃園地院院長邱瑞祥，還提供拍攝之照片。

但院長調查後，曾女向院長表示雙方均已離婚，並非婚外情。院長轉告蔡男，但蔡男不信，又在同年6月17日下午，趁無人在辦公室之際，偷偷使用曾女公務電腦，再以手機拍攝電腦螢幕畫面約20餘張照片。由於曾女早就擔心被調查，因此在座位後方裝設監視器，拍下蔡男偷偷使用曾女電腦的畫面。曾女隨即提出妨害秘密告訴，並請求檢方搜索桃園地院，全案因此爆發。

蔡政佑一審遭判刑5月，上訴二審後，高院於去年10月間，還是認定他確實有罪，駁回上訴，蔡政佑因此遭判刑5月、得易科罰金15萬元定讞。此外，蔡男也被送法官評鑑，最後「法官評鑑委員會」將他移送職務法庭審理，並建議撤職。蔡男於去年5月間已先被停職，股別取消，案件轉分其他法官。

懲戒法院職務法庭於2日宣判，最後判決將他撤職，並停止任用2年，仍可上訴。本案也是《法官法》「法官評鑑」新制上路後，首件未經監察院彈劾就逕送評鑑的案件。