《憲法訴訟法》施行後首次辯論　《原住民身分法》憲法法庭開庭

▲司法院召開原住民身分法憲法法庭。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

大法官釋憲新制度《憲法訴訟法》正式施行，首件登場言詞辯論的案件，是《原住民身分法》中的規定，提到具原住民身分的父親或母親之姓或傳統名字，才能取得原住民身分。有3位民眾不服，聲請釋憲，大法官也排定本案成為憲法法庭新制下的首件言詞辯論案件。

本案因《原住民身分法》第4條第2項規定「原住民與非原住民結婚所生子女，從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，取得原住民身分。」有泰雅族血統的女子吳陳春桃，2013年間持原住民族委員會所出具的證明，要向台北市中山戶政事務所申請原住民身分登記，但遭否准。吳女主張，自己繼承祖母原住民血統，確實應該具有原住民身分；但中山戶政事務所認為，吳女的祖父並非原住民，另外她與父親一脈承襲祖父的漢人姓氏，未繼承祖母的原住民姓氏，不符合前開規定，因此撤銷吳女原住民身分。吳女不服，窮盡訴訟救濟後，向大法官聲請釋憲。同樣情況的民眾劉陳春梅、吳若韶，也認為前開規定違反平等原則、姓名權保障及對原住民族保障等，也向大法官聲請釋憲，大法官併案審理。

▲律師吳欣陽代理自己的孩子打憲法法庭。（圖／翻攝司法院網頁）

17日上午的庭訊中，先由聲請人方先陳述，律師馬潤明指出，原住民身分的認定應依「身分自我認定原則」，而不是國家強制以《原住民身分法》規定決定原住民身分。另外代理自己小孩吳若韶出庭的吳欣陽律師也說，小孩因從父親的漢姓，依現行法無法取得原住民身分；例如太魯閣族有其特殊的命名方式，小孩僅有名沒有「姓」，且族人認定只要父或母是太魯閣族時，子女即為太魯閣族原住民。因此他認為，相關規定不具多元化，違反平等原則、姓名權保障等基本權利。

至於原住民族委員會委任律師李荃和指出，目前規定會出現的差別待遇，是因為現今社會下的子女大多從父姓；所以《原住民身分法》並非以性別作為身分標準，並未造成性別差異。而且根據統計，在「原父漢母」家庭中，子女取得原住民身分者有96.6％，而「漢父原母」家庭中，子女取得原住民身分者也有64.84％，可見「從姓」或「傳統名字」的門檻並未造成現實上的障礙。

▼原民會律師李荃和，提出學者數據佐證。（圖／翻攝司法院網頁）