清晨闖屋上二樓！恐怖情人持刀抵前女友喉頭強逼分手砲

▲男子持刀強逼分手砲，重判7年4月定讞。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

黃姓男子與女子小蘋（化名）交往，2人同居數天後，小蘋發現黃男情緒不穩而決意分手。黃男不滿，去年3月間以小蘋家鑰匙開啟大門，闖進二樓小蘋房內，持刀抵住她的喉頭，要脅打分手砲性侵得逞。一二審均將黃男重判7年4月，案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，擔任汽車沖床技師的黃男，2019年5月間透過網路遊戲結識小蘋，2人進而交往。去年過年期間，黃男與小蘋約定，到小蘋位在苗栗與家人同住的透天厝中暫住，黃男取得小蘋家中鑰匙。但2人發生爭吵，小蘋認為黃男情緒不穩，提出分手。

黃男雖試圖挽回，但仍非常不滿，決意若要分手也要分手砲。遂於去年3月2日清晨7點左右，持先前取得的小蘋家中鑰匙，打開大門，摸進二樓小蘋的房間中。小蘋驚醒，本打算向弟弟呼救，但黃男隨即抓起桌上的小刀，抵住小蘋喉頭，小蘋驚嚇不敢作聲；黃男直等到小蘋弟弟出門後，才放下刀刃，並要求發生關係。小蘋虛與委蛇，趁機抓起小刀丟掉，並奪門而出，但最後仍被黃男抓住，性侵得逞。黃男留下鑰匙、小刀後離去，小蘋立刻到醫院驗傷、報警，警方循線逮捕黃男，檢方提起公訴。

法院審理時，黃男坦承不諱，一審法院依照「加重強制性交罪」重判有期徒刑7年4月。黃男以判太重為由上訴第二審，但台中高分院審理後，認為黃男「侵入小蘋住處之房間內，手持小刀對小蘋施加不法腕力後，再強以暴力方法對小蘋為強制性交行為得逞，對於法秩序之破壞、小蘋人身自由等權益之侵害均屬重大」，未有情堪憫恕之處，二審駁回上訴，維持7年4月刑度。

黃男再上訴第三審，主張自己「一時糊塗而犯本案，已知錯並深感羞愧、悔悟，但因目前仍被羈押無工作收入，才無力賠償、和解，原判決量刑過重」等理由，請求撤銷發回改判。但最高法院審理後，認為第三審為法律審，黃男上訴並非指摘原審判決有適用法條違誤的狀況，不符合第三審上訴要件，因此駁回黃男上訴定讞。